Jean-Christophe Babin, CEO de Bulgari. Image: watson/dr

Swiss est «une honte totale» selon le patron de Bulgari

Le patron de la marque de luxe Bulgari, Jean-Christophe Babin, a laissé éclater sa colère contre la compagnie aérienne suisse sur Linkedin. Plusieurs autres cadres lui ont donné raison.

Plus de «Suisse»

Le post a été supprimé depuis, mais il n'a pas échappé à la Handelszeitung, qui est parvenue à récupérer une capture d'écran de ce petit scandale. Visiblement très énervé, Jean-Christophe Babin, le CEO de Bulgari, a réglé ses comptes avec Swiss en début de semaine.

La compagnie aérienne figure parmi les plus chères du monde – elle occupe peut-être même la tête du classement. Mais en contrepartie, le client bénéficie d'un «service moyen, de vieux avions (A340) et d'une nourriture laissant à désirer». Les passagers de Swiss sont ainsi «otages de l'incompétence et de l'arrogance», écrit le CEO de la marque de luxe italienne.

«Si Bulgari se comportait de la sorte, l'entreprise serait en difficulté», poursuit Babin dans son post. Le motif de sa colère semble être la pratique de la compagnie aérienne suisse consistant à annuler des vols à la dernière minute sans proposer d'autres solutions. Et ce, bien qu'il ait le statut de «sénateur à vie».

C'est ainsi que l'on appelle les voyageurs fréquents qui possèdent plus de 40 000 points dits de qualification – encore nettement plus qu'un «Frequent Traveller à vie»

«Aussi mauvais qu'Easyjet»

Jean-Christophe Babin décrit en outre le cas de son épouse, qui a reçu la nouvelle d'une annulation trois heures avant le départ, mais qui n'a obtenu la possibilité de s'envoler pour Genève que le lendemain. Bien qu'il soit possible de demander une indemnisation, cela ne s'applique pas à la journée de travail perdue par sa femme. Tout ça est «une honte totale pour la compagnie aérienne».

Babin cite ensuite un autre exemple négatif de son passé, dans lequel il n'a été placé que sur la liste d'attente malgré une longue réservation à l'avance. Ce n'est que sous la menace d'un scandale médiatique qu'il a finalement obtenu ses places. Tout cela amène Babin à la conclusion que Swiss est «désormais aussi mauvaise» qu'Easyjet.

Swiss est mal placée dans le classement

En fait, la tirade du patron de Bulgari pourrait ne pas être le fruit du hasard. Comme l'écrit la Handelszeitung, c'est justement la compagnie aérienne suisse Swiss qui, selon un classement de Flightright, fait partie des pires d'Europe en matière de ponctualité. Le journal écrit ainsi:

«Avec près de 14'000 retards sur un total de 32'222 vols prévus, Swiss a occupé la troisième place du classement des compagnies aériennes ayant le plus mauvais taux de ponctualité, avec une valeur de 43 pour cent, au coude à coude avec Easyjet (43,1 pour cent) et derrière ITA Airways (48,5 pour cent), la compagnie qui a succédé à l'ancienne Alitalia.»

Mais ce n'est pas tout : en matière d'annulations, la Suisse arrive également parmi les derniers: Avec un taux d'annulation de 2,61 pour cent, seules Eurowings (3,09%) et Lufthansa (2,9%) font pire.

Les managers se doublent

Le post de Babin a dû toucher une corde sensible chez ses contacts Linkedin, car nombre d'entre eux ont ensuite décrit leurs propres expériences négatives sous son post. Parmi eux se trouvaient plusieurs managers, également issus du secteur horloger. Ainsi, un manager de Watchmakers United a écrit:

«Mercedes, Apple, Swiss... La liste des grandes entreprises qui se sont retrouvées sous les feux de la rampe ces derniers temps en raison d'un mauvais service à la clientèle est longue. Le plus drôle, c'est qu'elles communiquent toutes sur la manière dont elles offrent le meilleur service aux clients exigeants d'aujourd'hui.»

Swiss elle-même ne peut pas commenter le courrier «pour des raisons de protection des données», a déclaré la compagnie aérienne à la Handelszeitung.Il semblerait toutefois qu'elle ait tenté de prendre contact avec le patron de Bulgari. Le fait que ce dernier ait déjà supprimé son post de colère est considéré par le journal comme un premier succès. (lak)

(Adaptation française: Valentine Zenker)