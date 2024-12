Un avion de Swiss atterrit d'urgence: des blessés

Un Airbus A220 de Swiss a été contraint de se poser inopinément en Autriche en raison, notamment, de fumée détectée dans le cockpit et la cabine. Des personnes ont été blessées.

Un Airbus A220-300 de Swiss effectuant la liaison Bucarest - Zurich a été contraint de se poser en urgence lundi à Graz, en Autriche, en raison de problèmes moteurs et de fumée détectée dans le cockpit et la cabine. Les 74 passagers ont été évacués. Dix d'entre eux et les cinq membres de l'équipage ont été pris en charge médicalement.

Swiss se dit profondément préoccupés par l'état de santé d'un membre du personnel de cabine. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Graz, a indiqué en soirée la compagnie aérienne dans un communiqué. Son état reste incertain, a-t-elle ajouté.

Fermeture de l'aéroport

Un vol de remplacement a été mis sur pied pour ramener à Zurich les passagers et l'équipage de l'Airbus mardi matin, a annoncé Swiss dans un autre communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi. En attendant, ils ont été hébergés dans des hôtels à Graz.

A 22h00, l'appareil ayant connu des problèmes se trouvait encore sur la piste d'atterrissage, entraînant la fermeture de l'aéroport de Graz. Mais plus aucun mouvement n'était prévu lundi soir, a précisé un porte-parole de l'aéroport à l'agence de presse autrichienne APA.

Swiss dit être en contact étroit avec les autorités locales et travailler à déterminer les causes de cet atterrissage d'urgence. Il s'agit du vol LX1885. L'appareil fait partie de la flotte court-courriers de Swiss et compte 145 places, d'après le site en ligne de la compagnie.