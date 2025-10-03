ciel couvert
Swiss n'en finit pas avec ses déboires de personnel

Pénurie de pilotes: Swiss a besoin de plus de personnel navigant.
Pénurie de pilotes: Swiss a besoin de plus de personnel navigant.Image: Tom Haller / Swiss

En manque de pilotes, Swiss lance une offensive autrichienne

La compagnie Swiss doit rapidement combler un manque de pilotes à bord de ses avions. Elle tente d'attirer les employés de sa filiale Austrian Airlines.
03.10.2025, 11:5303.10.2025, 11:53
Benjamin Weinmann / ch media

Il y a dix mois, tout allait encore bien, comme le communiquait Swiss:

«Tant dans le cockpit qu'en cabine, nous estimons que notre situation en matière de personnel est solide et que nous pouvons assurer tous nos vols comme prévu.»

Et ce, alors que le syndicat des pilotes Aeropers se plaignait déjà d'une situation tendue.

Swiss a pourtant dû se rendre à l'évidence en mai: elle manque de pilotes. A cause de cela, et parce qu'elle a dû immobiliser plusieurs avions plus longtemps que prévu suite à des problèmes de moteur, 1400 vols ont été annulés cet été. La compagnie a ainsi perdu beaucoup d'argent: selon le directeur financier Dennis Weber, ces suppressions ont amputé le résultat de plusieurs dizaines de millions d'euros rien qu'au premier semestre.

Cette Romande vit un calvaire depuis deux ans avec Swiss

La haute saison terminée, la pénurie de pilotes n'est pas résolue. Selon les informations de CH Media (dont watson fait partie), Swiss s'est désormais mise à chercher du renfort aussi en interne. Elle a ainsi demandé à sa filiale Austrian Airlines si les copilotes de la flotte A320 seraient intéressés à voler pour son compte pendant deux à trois ans.

Personnel de cabine pour Edelweiss

Michael Stief, porte-parole, confirme l'offensive autrichienne: l'objectif est de recruter jusqu'à 32 copilotes pour une entrée en fonction à partir de 2026. Seize d'entre eux seront affectés à l'A320 et autant à l'A330, après une formation continue. Toutes les personnes intéressées peuvent répondre à l'offre d'emploi. Le communicant explique:

«Austrian Airlines soutient cette initiative en accordant aux pilotes un congé spécial de trois ans»

L'annonce a été publiée la semaine dernière chez la compagnie autrichienne. Michael Stief ajoute:

«On ignore encore combien de pilotes décideront de rejoindre Swiss»

En outre, des discussions similaires ont lieu avec d'autres sociétés du groupe. Dans une lettre interne, Aeropers salue cette initiative, mais souligne que l'arrivée potentielle de nouveaux pilotes d'Austrian ne doit pas retarder la planification du personnel navigant de Swiss.

Swiss ne sait pas quoi faire de 400 employés

En ce qui concerne le personnel de cabine, Swiss compte actuellement plus de 400 hôtesses et stewards en trop. Selon le Tages-Anzeiger, elle tente donc désormais de transférer au moins 72 personnes vers sa compagnie Edelweiss pour une durée de deux ans.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)

