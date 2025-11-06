assez ensoleillé
Swiss promet du Sbrinz, mais sert du fromage américain

Dans ses plateaux apéro, la compagnie aérienne helvétique fait preuve de flexibilité. Alors qu'elle est censée proposer du fromage suisse, sur certains vols celui-ci est remplacé par un ersatz américain.
06.11.2025, 15:4106.11.2025, 15:41

Depuis le mois de mars, Swiss promet d’offrir à bord de ses avions «le meilleur de l’hospitalité helvétique». La compagnie annonçait notamment un «apéritif de bienvenue», avec un verre de chasselas accompagné du fameux fromage suisse, le Sbrinz.

Mais apparemment, cette promesse de suissitude n’est pas toujours tenue. Selon Blick, le Sbrinz manquerait sur de nombreux vols, et serait remplacé par des fromages bon marché qui n'ont rien d'helvétique.

Swiss Sbrinz Apéro
L'apéro proposé par la compagnie aérienne SwissImage: swiss

Ainsi, sur un vol Miami–Zurich, c'est un fromage américain de moindre qualité qui a été servi, y compris en classe affaires.

Interrogée par Blick, la compagnie affirme que cela n’a rien à voir, notamment, avec les droits de douane étasuniens de 39% sur les produits suisses, les rendant beaucoup plus chers. La compagnie aérienne helvétique répond:

«La difficulté réside moins dans les problèmes douaniers que dans la disponibilité et les quantités requises du traiteur»

Elle ajoute:

«Si, pour ces raisons, nous ne sommes pas en mesure de proposer du fromage suisse, nous veillerons à servir à nos passagers une alternative équivalente et de haute qualité.»

Des incidents fromagers à répétition

Selon le journal, il ne s'agit pas du premier incident fromager impliquant Swiss. Dans le salon de la compagnie destiné aux voyageurs fréquents à l’aéroport de Zurich, on sert du «Parmesan Grana Padano AOP». Or, le Parmesan et le Grana Padano sont deux fromages différents, le premier étant plus cher et plus réputé. En réalité, le fromage proposé était bien du Grana Padano.

La compagnie justifiait ce choix de nom en expliquant que la désignation «Parmesan» visait à «guider les clients». Il ne s’agirait ainsi pas nécessairement d’une appellation de produit exacte mais d'un nom générique. Swiss précise toutefois qu’elle envisage «d’évaluer si une adaptation est souhaitable dans l’intérêt de ses passagers». (dab)

