Deux pannes de suite chez Swisscom

Déjà touchée lundi soir, Swisscom a connu une nouvelle panne mardi matin, affectant notamment blue TV, avant un retour progressif à la normale.

Swisscom a été à nouveau confrontée à des problèmes. Sur le portail de signalement des pannes Downdetector, des centaines de signalements concernant Swisscom affluaient de nouveau mardi matin. En effet, une panne avait touché l'opérateur lundi soir déjà. Cela concernait aussi les services TV.

De nouveau, des utilisateurs signalent des perturbations chez Swisscom mardi matin. Image: dr

Sur son site internet, Swisscom a indiqué que des spécialistes travaillent à la résolution du problème. La durée de la panne a duré de 7h40 à 9h13.

Le message de Swisscom «Swisscom blue TV et notre Swisscom blue TV App sont de nouveau entièrement disponibles. Si un message d’erreur s’affiche encore lors de la mise en marche de la TV-Box, veuillez débrancher le câble d’alimentation pendant 10 secondes puis redémarrer la TV-Box. Vous pouvez ainsi corriger vous-même les éventuelles restrictions restantes. Nous vous prions de nous excuser pour la perturbation temporaire et vous remercions de votre patience.»

Déjà lundi soir, le service de télévision de Swisscom avait été hors service pendant plusieurs heures en raison d’une panne informatique. La perturbation avait débuté après 17 heures et avait pu être résolue vers 22 heures. (ome/jah)