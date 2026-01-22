assez clair, brumeux-2°
Des milliers de Kurdes manifestent en Suisse

Manifestation pro-Kurde à Berne.
Manifestation pro-Kurde à Berne.

Des manifestants pro-Kurdes ont protesté jeudi soir à Bâle, Berne et Zurich, notamment contre l'offensive du régime syrien dans le Kurdistan syrien.
22.01.2026, 22:5222.01.2026, 22:52

«Défendez le Rojava» (l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie), pouvait-on lire parmi les revendications des quelque 1000 manifestants pro-Kurdes réunis jeudi soir à Bâle. Les participants sont partis de Claraplatz en direction de la gare principale, sous la surveillance de nombreux policiers. Ils ont protesté contre l'offensive du régime syrien dans le Kurdistan syrien (Rojava). Aucun débordement n'a été signalé dans l'immédiat, hormis quelques engins pyrotechniques.

A Berne, environ 600 manifestants ont défilé au centre-ville dès 19 heures, depuis la gare, en direction de l'ambassade américaine. «Défendez le Kurdistan, détruisez les régimes fascistes», ont-ils notamment lancé. La police a assuré une présence forte et discrète. Plusieurs rues ont été bouclées.

Manifestation non autorisée à Zurich

Zurich a aussi été le théâtre d'une manifestation, plus importante et non autorisée, qui a elle aussi largement mobilisé la police. Le cortège s'est ébranlé de l'Helvetiaplatz en direction de la caserne, perturbant les transports publics.

L'armée syrienne étend son contrôle sur la minorité kurde

Lundi et mardi déjà, des manifestations de solidarité avec les Kurdes s'étaient tenues à Berne, Bâle et Winterthour, suivies d'autres rassemblements mercredi à Davos (GR), Zurich ou Genève.

Le Rojava est sous haute tension. Plus de 134 000 personnes ont été déplacées dans le nord-est de la Syrie, a estimé jeudi l'agence de l'ONU pour les migrations, suite aux affrontements entre l'armée et les forces kurdes forcées à abandonner leurs territoires. (ag/ats)

