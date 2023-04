Témoignage watson

Pourquoi les jeunes Suisses quittent l'Eglise

La Suisse est touchée par une crise de la foi, comme le montrent les statistiques sur les sorties d'Eglise. Nous avons demandé à trois jeunes pourquoi ils sont sortis - ou pourquoi ils restent dans l'Eglise catholique.

Les jeunes croient-ils encore en Dieu? Un coup d'œil sur les statistiques dresse un tableau plutôt sombre: en 2021, le nombre de personnes qui ont quitté l'Eglise en Suisse n'a jamais été aussi élevé - la plupart des sorties concernent des personnes âgées de 25 à 34 ans.

Les chiffres les plus récents, datant d'octobre dernier, montrent qu'en 2021, 28 536 personnes ont quitté l'Eglise évangélique réformée. Chez les catholiques, le nombre de personnes qui ne souhaitent plus payer d'impôt ecclésiastique est encore plus élevé, puisqu'il s'élève à 34 182. Mais est-ce vraiment la principale raison de quitter l'Eglise?

Tous les cantons ne prélèvent pas d'impôts ecclésiastiques et cela se ressent dans les statistiques de sortie. Dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais, il n'y a eu «pratiquement pas» de départs en 2021. La structure organisationnelle y est différente: il n'y a pas d'affiliation formelle liée aux impôts ecclésiastiques.

Un impôt ecclésiastique onéreux

L'argument du coût semble toutefois jouer un rôle important, comme le montre l'exemple de Patrick*. Il estime:

«Je ne suis pas prêt à dépenser plus de 30 000 francs dans ma vie pour que le pasteur dise quelques belles paroles et amen à mon enterrement» Patrick

Le jeune homme de 27 ans a calculé qu'il aurait dépensé plus de 30 000 francs au cours de sa vie pour l'impôt ecclésiastique. La religion n'étant pas un sujet pertinent pour lui, il a finalement décidé de quitter l'Eglise catholique.

Lorsqu'on lui demande en quoi il croit, Patrick a du mal à trouver une réponse. Il ne sait pas exactement, dit-il. Il croit certes au ciel et au fait que les âmes se déplacent vers le haut après la mort.

«Mais je ne crois pas en Dieu dans ce sens-là» Patrick

Une paroisse peu sympathique

Juliana était, elle aussi, membre de l'Eglise catholique, jusqu'à ce qu'elle la quitte il y a deux ans. Elle y a pensé pour la première fois lorsqu'elle a décidé de ne pas faire sa confirmation:

«Tous mes amis disaient qu'ils faisaient la confirmation pour l'argent et les cadeaux, et je pensais que ce n'était pas la bonne raison pour le faire» Juliana

A cela s'ajoutait le fait qu'elle ne se sentait pas liée à sa paroisse - le pasteur était pour elle «trop étroit d'esprit et pas sympathique». Et de poursuivre: «Ma paroisse ne me convenait pas vraiment, peut-être que cela aurait été mieux ailleurs, je ne sais pas».

De plus en plus de personnes décident de quitter l'Eglise. image: sda

L'Institut suisse de sociologie pastorale publie des statistiques sur le thème de l'Eglise - et s'est bien sûr aussi penché sur la question de savoir qui quitte l'Eglise et pour quelles raisons. Si l'on examine les statistiques des départs, on constate que les chiffres augmentent toujours de manière particulièrement forte lorsque l'Eglise apparaît dans les médias avec des gros titres négatifs. C'est le cas par exemple en 2010 avec les agressions sexuelles commises par les Frères de Saint-Jean.



Le problème de la double morale

Patrick et Juliana avaient également en tête les dysfonctionnements au sein de l'Eglise lorsqu'ils ont quitté celle-ci. De toute façon, l'Eglise est truffée de paradoxes, estime Juliana, 24 ans. «J'ai l'impression que chacun choisit dans la Bible ce qui convient à la situation du moment et laisse tomber le reste.» Ce qui la dérange, c'est que l'on prêche certes l'amour du prochain, mais que l'on n'accepte pas, par exemple, ceux qui ont une autre foi.

«L'Eglise est traversée de paradoxes» Juliana

Les anciens membres de l'Eglise catholique ne sont pas les seuls à s'en offusquer. Tobias est toujours membre et a l'intention de le rester. Il comprend pourquoi de nombreuses personnes ont perdu la foi en l'Eglise après les événements de ces dernières années. Le jeune homme de 24 ans trouve en outre que de nombreuses croyances catholiques sont tout simplement dépassées.

«Je trouverais bien que l'Eglise brise certaines de ses règles strictes. De nos jours, tout le monde peut aimer tout le monde et se sentir comme il ou elle veut. L'Eglise devrait protéger les minorités au lieu de les marginaliser. Que le prêtre ne puisse pas se marier, par exemple, quel sens cela a-t-il?» Tobias

Un changement s'impose

Des valeurs qui ne sont plus d'actualité ont d'ailleurs été une raison supplémentaire pour Patrick de partir. Il n'est pas d'accord avec l'image de la femme véhiculée par l'Eglise catholique et ne comprend pas non plus son attitude envers la communauté LTBGQ. Juliana trouve dommage que l'Eglise ait tant de mal à changer. «L'Eglise catholique s'est arrêtée il y a si longtemps sur tant de sujets.» Elle aimerait que les choses changent:

«Le pape a une influence sur d'innombrables personnes dans le monde entier - cela pourrait faire tellement de différence si le ton changeait. L'histoire est l'histoire, ce qui est arrivé est arrivé - il s'agit de reconnaître ses erreurs et de faire autrement à l'avenir.»

C'est la seule façon, selon Juliana, de regagner la confiance de la société.

Elle attribue également le problème à la structure de l'organisation. Le fait que les étages supérieurs soient occupés de préférence par des hommes âgés ne facilite pas les choses, selon elle.

«Il faut un changement de génération» Juliana

Tobias est d'accord avec elle. Selon lui, la vision du monde du Vatican ne correspond peut-être plus à la réalité d'une majorité de membres de l'Eglise. Mais il relativise aussi: «Il doit être difficile de transformer la foi au même rythme que notre société change».

Le pape François a 86 ans.

De l'argent bien investi

Bien que Tobias ne soit pas d'accord avec l'Eglise catholique sur de nombreux points, il paie l'impôt ecclésiastique. Et même volontiers, comme il le dit. A ses yeux, l'Eglise rend un service indispensable à la société. Chaque village de Suisse, aussi petit soit-il, possède une église:

«Mon impôt ecclésiastique va aux bâtiments qui en ont besoin, au pasteur qui prépare les messes, au jardinier du cimetière. Peut-être qu'une partie de l'argent va jusqu'au pape ou est utilisée pour des choses sales - qui sait. Mais personnellement, cela ne m'empêche pas de vouloir continuer à payer ma contribution.» Tobias

Pour lui, il est rassurant de savoir qu'il y a toujours un endroit où l'on peut aller quand on se sent seul.

Comme argument contre le paiement de l'impôt ecclésiastique, on prétend souvent que l'argent va au Vatican, où il n'est en fait pas nécessaire. Selon le secrétaire général de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse, Daniel Kosch, pas un seul franc n'est versé au pape à Rome. En moyenne, dans tous les cantons, 85% du produit de l'impôt ecclésiastique restent dans la commune concernée.

Au niveau communal, cet argent sert à financer les salaires des collaborateurs de l'Eglise, l'entretien des bâtiments, l'enseignement religieux, les activités de jeunesse, la musique d'Eglise et d'autres projets.

Les funérailles, un bel adieu

En principe, celui qui quitte l'Eglise n'est plus - sauf exception - marié ou enterré par le pasteur. Pour Patrick et Juliana, ce n'est pas un argument qui les aurait incités à rester. Patrick reconnaît pourtant qu'il s'est préoccupé de ses funérailles avant de quitter définitivement la structure.

Le fait de découvrir que le cimetière de sa localité était l'affaire de la commune et qu'il pourrait engager un orateur laïque pour prononcer ses derniers mots a achevé de le convaincre.

Visiter une tombe peut apporter du réconfort. image: KEYSTONE

Pour Tobias, en revanche, les funérailles sont bien plus importantes. Il raconte qu'il a assisté à plusieurs enterrements l'année dernière - et qu'à chaque fois, il était content d'assister au service.

«Cette masse de gens, tous ensemble dans une petite église. Le prêtre qui prononce quelques belles dernières paroles sur le défunt. L'occasion de parler encore après la messe avec des personnes partageant les mêmes sentiments - tout cela m'a beaucoup soutenu dans cette période difficile.»

Et l'idée que ses proches sont maintenant au ciel avec Dieu et qu'ils vont bien réconforte également Tobias.

Nouvelles formes de croyances

A la question de savoir si l'Eglise est encore nécessaire aujourd'hui, Tobias a une réponse claire:

«Oui, parce que si l'Eglise et tout ce qui l'entoure n'existaient plus, il y aurait un vide»

Mais le vide pourrait être remplacé par d'autres croyances. La nouvelle génération «croit en quelque chose de divin», comme le dit Juliana, mais pas en un Dieu tel qu'il est montré dans la Bible.

«Je dirais que notre génération cherche simplement le sens de la vie ailleurs. Moins à l'Eglise, plus à l'extérieur, dans son propre monde. C'est ainsi que nous fondons nos propres communautés, sans règles auxquelles tous doivent se conformer.» Juliana

Tobias observe également cette évolution: «Avec l'offre d'informations actuelle, on a une autre approche du monde. On peut alors prendre d'autres résolutions ou pratiquer d'autres types de spiritualité. On croit à la force d'attraction ou au karma, ou on développe ses propres croyances.»