Ils veulent interdire la Bible parce qu'elle est «trop porno»

Aux Etats-Unis, une loi dans l'Utah interdit aux enfants de lire des livres à caractère sexuel, ce qui pourrait avoir des conséquences inattendues. Du moins, si l'on en croit une famille.

L'Etat américain de l'Utah n'est pas connu pour être particulièrement libéral. C'est même plutôt le contraire. En 2016 déjà, l'Etat fédéral avait déclaré dans une résolution que la pornographie était une «maladie de santé publique», et une loi adoptée en 2022 interdit les livres dans lesquels le sexe joue un rôle - en tout cas, ils sont interdits là où les enfants risqueraient de tomber dessus.

Ainsi, de nombreux ouvrages ont depuis été retirés des bibliothèques scolaires. Une famille de l'Utah particulièrement véhémente souhaite désormais bannir la Bible. Elle a déposé une demande en ce sens auprès des autorités compétentes.

Selon le Salt Lake Tribune, la famille qualifie la Bible de «one of the most sex-ridden books around» c'est-à-dire «l'un des livres les plus sexuels qui soient». Le père de famille a donc écrit une requête décrivant la Bible et les nombreux contenus sexuels qu'elle contient.

«Inceste, onanisme, sodomie, prostitution, mutilation génitale, fellation, godemichés, viols et même infanticide»

Toutes ces choses figureraient dans le contenu des Saintes Ecritures et seraient donc de nature pornographique selon la loi §76-10-1227 du code de l'Utah. L'autorité compétente doit maintenant examiner la requête.

La loi a été adoptée suite aux plaintes de certains parents conservateurs concernant le matériel pédagogique utilisé dans les écoles de l'État. Depuis 2022, les publications sont considérées comme problématiques si elles contiennent de l'excitation sexuelle, de la stimulation, de la masturbation, des rapports sexuels, de la sodomie ou même de simples ébats. Elles n'auraient alors «aucun intérêt pour les mineurs».

C'est exactement le raisonnement de la famille. «Sortez ce PORNO de nos écoles», écrit le père.

«D'autres livres ont été interdits pour bien moins que cela»

