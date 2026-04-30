L'usurpation d'identité sur internet peut avoir de sévères répercussions financières. Image: Imago, montage watson

Les usurpations d'identité explosent en Suisse

En Suisse, l’usurpation d’identité en ligne explose, piégeant des milliers de victimes. Derrière ces fraudes, un marché noir lucratif et des recours limités.

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En deux ans, les cas d'usurpation d'identité en ligne recensés en Suisse ont bondi de 478 à 8102, rapporte la RTS. Derrière ces chiffres, des victimes aux prises avec des factures pour des achats qu'elles n'ont jamais effectués, parfois sur de longues périodes.

Dans le canton de Fribourg, une jeune femme avoue avoir été ciblée plus d'une douzaine de fois par ces attaques. Des escrocs commandaient à son nom des abonnements téléphoniques ou des vacances à l'étranger, via de fausses adresses mail, lui laissant une ardoise de 20 000 francs. Dans l'émission A Bon Entendeur de la RTS, elle conseille:

«C'est important d'aller déposer plainte»

Faux contrats, vraies poursuites

A Genève, une copie de carte d'identité a suffi pour contracter des leasings sur deux Mercedes d'occasion. Si les contrats ont pu être annulés, la victime reste néanmoins poursuivie pour 378 francs correspondant à des plaques commandées à son nom. Il s'agace:

«C'est très frustrant. Ça me met en colère de savoir qu'on ne peut rien faire et qu'ils ont réussi à s'échapper.»

Pour Gabriel Avigdor, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies:

«On n'est jamais préparé à devoir prouver que l'on est soi-même» Propos recueillis par la RTS

L'usurpation peut aussi viser directement l'image. Lexie, une chauffeuse de poids lourds popularisée par l'émission «Les Reines de la Route» de la chaîne française 6ter, en a fait les frais. Elle a vu des centaines de faux profils générés par IA à partir de son visage être utilisés pour escroquer des internautes. Des victimes lui imputent des pertes de milliers de francs.

Un marché souterrain florissant

Malgré la difficulté des enquêtes, les autorités encouragent les victimes à déposer plainte. Philippe Allain, commandant de la police cantonale fribourgeoise, souhaite un cadre plus sévère pour les plateformes. Il déplore auprès la RTS:

«Il y a beaucoup de pare-feu entre la police et les auteurs»

Les données personnelles volées alimentent un marché parallèle sur le dark web, soulève en outre la RTS. D'après Lennig Pedron, directrice de Trust Valley (une alliance active dans le domaine de la cybersécurité), le passeport suisse y est un document convoité et vendu entre 5000 et 13 000 francs.

Les spécialistes mettent en garde contre les liens douteux et la navigation sur cet espace non régulé. Pedron résume:

«On ne vous vole plus le porte-monnaie qui est dans votre poche, mais votre existence numérique» Propos recueillis par la RTS

(ysc)