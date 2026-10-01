Cette ville Romande développe une «super-app» locale

L’Abeille fait peau neuve à La Chaux-de-Fonds. Derrière ce nouveau visage se cache un projet bien plus ambitieux pour les habitants.

Plus de «Suisse»

L'Abeille fait peau neuve dès ce jeudi à La Chaux-de-Fonds. L'application, liée à la monnaie locale de la Métropole horlogère des Montagnes neuchâteloises, présente un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités et perspectives, avec notamment une «carte citoyenne».

Les autorités communales cherchent ainsi 500 résidents supplémentaires pour participer à la phase-test de la «carte citoyenne» et contribuer au développement de la future «super-app» locale, résume un communiqué publié jeudi. Le changement s'inscrit dans une réflexion plus large menée depuis plusieurs années.

Actuellement, il est possible de payer en "abeilles" dans les commerces locaux (et souvent d'avoir une ristourne). Image: Ville de La Chaux-de-Fonds

Cette dernière a porté sur les outils numériques au service de la population, la participation citoyenne et le commerce local. L'application se verra notamment agrémentée d'un bandeau d'actualités dynamique diffusant des informations en lien avec les commerces locaux et, plus largement, avec la vie de la cité.

Carte citoyenne

La Ville de La Chaux-de-Fonds teste donc également de nouvelles fonctionnalités regroupées sous l'appellation de carte citoyenne. Développées via la même application, celles-ci sont en phase-test accessibles à un nombre limité de participants. Grâce à son caractère nominatif, la carte citoyenne est réservée aux résidents.

L'instrument permet de confirmer des informations personnelles utiles à l'accès à des prestations. Il crée une interface avec les cartes de bibliothèques et ludothèque, permet de recevoir des informations ciblées sur des événements et fait bénéficier d'offres dans les infrastructures culturelles et sportives communales.

A terme, l'objectif vise à intégrer d'autres fonctionnalités dans l'application (billets, abonnements et plateforme d'activités). Il s'agit encore de favoriser la circulation de l'information et d'encourager la participation à la vie locale et au commerce local. Sans oublier le renforcement du sentiment d'appartenance à la ville. (jah/ats)