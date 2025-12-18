Image: Shutterstock

Berne termine sa migration vers Microsoft, mais les doutes persistent

Après plus d’un an de transition, l’administration fédérale a achevé un vaste chantier numérique qui concerne désormais des dizaines de milliers de postes.

Le passage progressif à Microsoft 365 au sein de l'administration fédérale, lancé en octobre 2024, vient de s'achever. Le nouvel environnement Office a est désormais installé sur 54 000 postes de travail.

Les dernières unités à avoir été équipées, mi-décembre, des nouveaux logiciels sont le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ainsi que le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, indique jeudi la Chancellerie fédérale dans un communiqué.

Le projet a été porté par le Département fédéral des affaires étrangères, par le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique, mais aussi par différents services de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication et de l'Office fédéral du personnel.

Par ailleurs, la Chancellerie fédérale a lancé une étude pratique de faisabilité début 2025 dans le but de réduire à moyen terme la dépendance à Microsoft, mais aussi de renforcer la souveraineté numérique de l'administration fédérale.

Cela doit permettre d'instaurer un environnement bureaucratique fonctionnant avec des logiciels ouverts. Celui-ci pourra être utilisé pour traiter au quotidien des documents dont le contenu doit être protégé, mais aussi comme solution d'urgence en cas de défaillance de Microsoft 365. Les premiers résultats et les premières recommandations de l'étude devraient arriver en milieu d'année prochaine. (jah/ats)