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La Confédération renonce à certains soutiens pour l'IA

Le budget de l'administration pour sa stratégie en matière d'intelligence artificielle a été revu à la baisse à cause d'un manque de moyens, explique le conseil fédéral.

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En raison de moyens réduits, l'administration fédérale revoit sa stratégie en matière d'intelligence artificielle (IA) Six mesures sur huit sont maintenues, tandis que d'autres sont ralenties ou abandonnées.

Concrètement, un budget de deux millions de francs par an sera alloué aux mesures de soutien à l'intelligence artificielle. Cette redéfinition des priorités intervient alors que 116 projets d'IA sont actuellement en cours au sein des départements et de la Chancellerie fédérale, annonce le Conseil fédéral, qui a été informé vendredi de l'adaptation des mesures sur l'IA.

Les six mesures poursuivies incluent notamment l'évaluation du potentiel de l'IA pour optimiser les processus, la mise à disposition d'un système d'IA générative interne et la rédaction de documents sur le cadre juridique. La Chancellerie fédérale a complété le plan d'une feuille de route pour la période 2026-2028.

Le Conseil fédéral explique:

«En raison des moyens à disposition, certaines mesures seront mises en œuvre plus lentement ou à une échelle réduite»

L'élaboration d'un manuel sur l'IA est par exemple complètement abandonnée. De même, la création d'une plateforme «marché» centrale, dédiée à la recherche et à la réutilisation de solutions, est écartée au profit du développement d'une banque de données existante.

La coordination au niveau fédéral reste assurée par le réseau de compétences en IA, qui vise à partager les connaissances et à réaliser des projets en commun. Un réexamen des mesures est prévu au plus tard fin 2028. (ats)