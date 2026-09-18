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La Suisse renonce à des soutiens pour l'intelligence artificielle

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La Confédération renonce à certains soutiens pour l'IA

Le budget de l'administration pour sa stratégie en matière d'intelligence artificielle a été revu à la baisse à cause d'un manque de moyens, explique le conseil fédéral.
18.09.2026, 14:3818.09.2026, 14:38

En raison de moyens réduits, l'administration fédérale revoit sa stratégie en matière d'intelligence artificielle (IA) Six mesures sur huit sont maintenues, tandis que d'autres sont ralenties ou abandonnées.

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Concrètement, un budget de deux millions de francs par an sera alloué aux mesures de soutien à l'intelligence artificielle. Cette redéfinition des priorités intervient alors que 116 projets d'IA sont actuellement en cours au sein des départements et de la Chancellerie fédérale, annonce le Conseil fédéral, qui a été informé vendredi de l'adaptation des mesures sur l'IA.

Les six mesures poursuivies incluent notamment l'évaluation du potentiel de l'IA pour optimiser les processus, la mise à disposition d'un système d'IA générative interne et la rédaction de documents sur le cadre juridique. La Chancellerie fédérale a complété le plan d'une feuille de route pour la période 2026-2028.

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Le Conseil fédéral explique:

«En raison des moyens à disposition, certaines mesures seront mises en œuvre plus lentement ou à une échelle réduite»

L'élaboration d'un manuel sur l'IA est par exemple complètement abandonnée. De même, la création d'une plateforme «marché» centrale, dédiée à la recherche et à la réutilisation de solutions, est écartée au profit du développement d'une banque de données existante.

La coordination au niveau fédéral reste assurée par le réseau de compétences en IA, qui vise à partager les connaissances et à réaliser des projets en commun. Un réexamen des mesures est prévu au plus tard fin 2028. (ats)

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