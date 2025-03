Swisscom a une solution contre les appels indésirables

L'entreprise a annoncé le renforcement de son dispositif de filtre d'appels publicitaires. Il sera désormais activé automatiquement pour l'ensemble de ses clients.

Depuis son lancement en 2016, le Callfilter de Swisscom s'impose comme une solution efficace contre les appels publicitaires indésirables. Rien qu'en février dernier, il a bloqué environ quatre millions de ces appels intempestifs. Désormais, Swisscom passe à la vitesse supérieure en activant cette protection par défaut pour l'ensemble de ses clients, nous apprend l'opérateur dans un communiqué de presse.

Jusqu'à présent, l'activation du Callfilter reposait sur une démarche volontaire de la part des utilisateurs, une mesure imposée par des contraintes juridiques. Mais avec l'évolution des réglementations et des technologies, Swisscom a décidé d'automatiser ce dispositif pour garantir une protection optimale à ses abonnés. Depuis septembre 2024, cette activation automatique était déjà en place pour les nouveaux clients privés. À partir de fin mars 2025, elle s'étendra à l'ensemble de la clientèle.

«De nombreux clients pensaient que cette fonctionnalité était déjà activée par défaut. Face à la recrudescence des appels publicitaires et aux retours reçus, nous avons pris la décision d'activer automatiquement le Callfilter pour assurer une protection renforcée» Dirk Wierzbitzki, responsable Clients privés chez Swisscom

Les abonnés concernés sur le réseau fixe recevront une information via leur facture du mois de mars, attendue début avril. Pour les clients mobiles, cette mise à jour interviendra plus tard dans l'année. À noter que ceux qui souhaitent désactiver cette fonctionnalité pourront toujours le faire via l'application My Swisscom.

Une technologie avancée pour une protection optimale

Le Callfilter repose sur des algorithmes de pointe et une base de données constamment mise à jour pour bloquer efficacement les appels publicitaires. Ce système s'adapte en temps réel en identifiant les nouveaux numéros et les schémas d'appels suspects. Par ailleurs, Swisscom offre à ses clients la possibilité d'ajouter jusqu'à 200 numéros à une liste noire personnalisée, renforçant ainsi leur contrôle sur les communications indésirables.

Avec cette mesure, Swisscom confirme son engagement à offrir une expérience téléphonique plus sereine et débarrassée des appels publicitaires envahissants.

(sia)