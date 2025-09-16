en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Télévision

Galaxus lance un abo TV, tout savoir: prix, fonctions, chaînes

Migros se lance dans la télé avec Galaxus TV et Zattoo
282 chaines TV sont maintenant proposés par Galaxus.Image: montage watson

Pourquoi «le portefeuille d’abonnements de Galaxus est complet»

Vous n'avez pas de télévision? Galaxus peut vous vendre une solution sur mesure.
16.09.2025, 09:3816.09.2025, 09:38

La filiale du commerce numérique de Migros se lance dans un nouveau créneau et attaque le segment de la diffusion télévisuelle. C'est par ces mots que commence le communiqué de presse de Galaxus ce mardi 16 septembre:

«Le portefeuille d’abonnements de Galaxus est désormais complet»

Et en effet, la firme lance Galaxus TV et ferme la boucle après ses abonnements de téléphonie et internet. Pour ceux qui craignent ne pas s'y retrouver, Galaxus rassure:

«L’offre télévisuelle de Galaxus utilise la plateforme technologique de streaming TV de Zattoo. Cela signifie que Zattoo s’occupe de toute l’infrastructure technique et du bon fonctionnement du service de télévision.»

Zattoo étant, en effet, un fournisseur TV bien connu des Suisses. Galaxus, en revanche, reste «responsable de l’ensemble du processus de commande et de la gestion des abonnements».

11 films et séries à ne pas manquer cet automne

Combien coûte Galaxus TV

11 francs par mois, dans l'offre de base. Ce qui comprend:

  • 282 chaînes (dont 127 HD et 89 FHD).
  • Mémoire d’enregistrement pour 1000 émissions/films, quelle que soit leur durée.
  • Replay de sept jours.
  • Pause en direct.
  • Diffusion sur trois appareils en même temps.
  • Tout est utilisable via l’application.

Du côté des chaines, on retrouve évidemment les nationales suisses et locales, ainsi que les principales chaines internationales et françaises, notamment l'Equipe.

Galxus TV, les chaines
Un aperçu des chaines proposés. Toutes sont listées sous ce lien.Image: capture d'écran

Au-delà de cette offre de base, Galaxus TV propose diverses options payantes:

  • Sauter la publicité en replay et dans les enregistrements: 7 francs par mois
  • Volume d’enregistrement supplémentaire pour 1000 émissions supplémentaires: 3 francs par mois
  • Deux streams simultanés supplémentaires: 5 francs par mois
Voici l'opérateur préféré des Suisses (et ce n'est pas le plus cher)

Pour ce qui est de l'avenir, la plateforme a d'autres projets. Andreas Kundert, responsable Galaxus Mobile, Internet et TV, explique:

«Nous souhaitons élargir notre offre à l’avenir avec des options supplémentaires telles que des packs sport, divertissement ou langues.»

Comment utiliser Galaxus TV

L'utilisation sera aisée et ne nécessite qu'une application (directement sur sa télévision, son smartphone, ordinateur ou tablette) ou un navigateur internet. Si l'on ne dispose pas d'une télé intelligente, il est également possible de passer par un boitier de diffusion compatible relié à son téléviseur.

Enfin, l'abonnement Galaxus TV ne prévoit pas de durée minimale de contrat, il est ainsi possible de résilier son abonnement chaque mois s'il ne répond pas aux attentes.

>> Pour voir l'offre, vous pouvez consulter le nouveau site Galaxus TV.

(hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
21 titres de films en québécois
1 / 24
21 titres de films en québécois
partager sur Facebookpartager sur X
C'est quoi ce gadget qui veut remplacer nos smartphones?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce détaillant étranger s'installe dans les anciens murs de Migros
3
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
Pourquoi on trouve encore de la technologie suisse dans les armes russes
On a découvert à plusieurs reprises des composants suisses dans le modèle de drone avec lequel la Russie a violé l’espace aérien polonais. Explications.
C’est jusqu’ici la plus grande provocation de Vladimir Poutine à l'adresse de l’Otan. La semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, au moins 19 drones russes ont pénétré dans l’espace aérien polonais, parcourant des centaines de kilomètres à l’intérieur du territoire de ce pays membre de l’alliance nord-atlantique.
L’article