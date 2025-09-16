282 chaines TV sont maintenant proposés par Galaxus. Image: montage watson

Pourquoi «le portefeuille d’abonnements de Galaxus est complet»

Vous n'avez pas de télévision? Galaxus peut vous vendre une solution sur mesure.

La filiale du commerce numérique de Migros se lance dans un nouveau créneau et attaque le segment de la diffusion télévisuelle. C'est par ces mots que commence le communiqué de presse de Galaxus ce mardi 16 septembre:

«Le portefeuille d’abonnements de Galaxus est désormais complet»

Et en effet, la firme lance Galaxus TV et ferme la boucle après ses abonnements de téléphonie et internet. Pour ceux qui craignent ne pas s'y retrouver, Galaxus rassure:

«L’offre télévisuelle de Galaxus utilise la plateforme technologique de streaming TV de Zattoo. Cela signifie que Zattoo s’occupe de toute l’infrastructure technique et du bon fonctionnement du service de télévision.»

Zattoo étant, en effet, un fournisseur TV bien connu des Suisses. Galaxus, en revanche, reste «responsable de l’ensemble du processus de commande et de la gestion des abonnements».

Combien coûte Galaxus TV

11 francs par mois, dans l'offre de base. Ce qui comprend:

282 chaînes (dont 127 HD et 89 FHD).

Mémoire d’enregistrement pour 1000 émissions/films, quelle que soit leur durée.

Replay de sept jours.

Pause en direct.

Diffusion sur trois appareils en même temps.

Tout est utilisable via l’application.

Du côté des chaines, on retrouve évidemment les nationales suisses et locales, ainsi que les principales chaines internationales et françaises, notamment l'Equipe.

Au-delà de cette offre de base, Galaxus TV propose diverses options payantes:

Sauter la publicité en replay et dans les enregistrements: 7 francs par mois

Volume d’enregistrement supplémentaire pour 1000 émissions supplémentaires: 3 francs par mois

Deux streams simultanés supplémentaires: 5 francs par mois

Pour ce qui est de l'avenir, la plateforme a d'autres projets. Andreas Kundert, responsable Galaxus Mobile, Internet et TV, explique:

«Nous souhaitons élargir notre offre à l’avenir avec des options supplémentaires telles que des packs sport, divertissement ou langues.»

Comment utiliser Galaxus TV

L'utilisation sera aisée et ne nécessite qu'une application (directement sur sa télévision, son smartphone, ordinateur ou tablette) ou un navigateur internet. Si l'on ne dispose pas d'une télé intelligente, il est également possible de passer par un boitier de diffusion compatible relié à son téléviseur.

Enfin, l'abonnement Galaxus TV ne prévoit pas de durée minimale de contrat, il est ainsi possible de résilier son abonnement chaque mois s'il ne répond pas aux attentes.

>> Pour voir l'offre, vous pouvez consulter le nouveau site Galaxus TV.

