Anges ou démons, pourquoi choisir? L'automne nous promet de bons moments sur les écrans.

11 films et séries à ne pas manquer cet automne

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Avec la fin des beaux jours, vous avez envie de vous remettre devant votre télé ou d'aller au cinéma? On vous a concocté une liste des sorties à ne pas manquer.

La pluie revient, les soirées raccourcissent et vous renouez avec votre canapé? Alors on a exactement ce qu'il vous faut. Voici nos recommandations de films et de séries pour cet automne.

Que vous préfériez vous blottir confortablement chez vous ou aller de temps en temps au cinéma, vous trouverez des conseils pour toutes les envies.

NCIS: Tony & Ziva

Saison 1

Depuis le début de NCIS, les fans adorent Tony et Ziva. Le couple a désormais droit à son propre spin-off. Après la mort présumée de Ziva, Tony a élevé seul leur fille. Mais Ziva est de retour et tous deux reprennent du service, cette fois pour une société de sécurité en Europe.

Casting: Michael Weatherly, Cote de Pablo

Sortie: à partir du 4 septembre sur Paramount+

The Paper

Saison 1

L'équipe de tournage du sitcom populaire The Office a trouvé une nouvelle entreprise à laquelle s'intéresser: un journal local sur le point de fermer. Fraîchement débarqué, le rédacteur en chef fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cela. Et un visage familier de The Office fait également son retour...

Casting: Domhnall Gleeson, Tim Key, Sabrina Impacciatore, Oscar Nuñez, Chelsea Frei

Sortie: le 5 septembre sur Sky Show

House of Guinness

Saison 1

Les créateurs de Peaky Blinders s'intéressent à l'histoire de la plus ancienne et sans doute la plus célèbre brasserie européenne.

Image: netflix

La série se déroule au 20e siècle et commence juste après la mort de Sir Benjamin Guinness. Petit-fils du fondateur, c'est à lui que l'on doit le succès de l'établissement. Mais sa volonté a des répercussions considérables sur le destin de ses quatre enfants.

Casting: James Norton, Anthony Boyle, Dervla Kirwan, Jack Gleeson

Sortie: à partir du 25 septembre sur Netflix

The Savant

Saison 1

Savant est une agente qui infiltre les groupes haineux sur internet afin d'arrêter les extrémistes avant qu'ils ne passent à l'action.

Casting: Jessica Chastain, James Badge Dale, Nnamdi Asomugha

Sortie: sur Apple TV+ dès le 26 septembre

Monster: The Ed Gein Story

Saison 3

Dans Monster, Netflix raconte des histoires inspirées de crimes réels. La première saison était consacrée à Jeffrey Dahmer, la deuxième aux frères Menendez.

La nouvelle met en scène le tueur en série Ed Gein. Il a sévi dans les années 50 et s'est illustré en déterrant des cadavres pour les garder en souvenir.

Image: netflix

Casting: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams

Sortie: le 3 octobre sur Netflix

Good Fortune

Gabriel, un ange gardien bienveillant mais plutôt maladroit, s'immisce dans la vie d'Arj, un ouvrier en difficulté, et de Jeff, un riche homme d'affaires. Il fait en sorte que le premier mène soudainement la vie insouciante du second et vice versa. Les conséquences ne se font pas attendre.

Good Fortune: Trailer Vidéo: youtube

Casting: Keanu Reeves, Sandra Oh, Seth Rogen, Keke Palmer

Sortie: au cinéma dès le 16 octobre

Springsteen: Deliver Me from Nowhere

En 1982, Bruce Springsteen travaillait sur Nebraska, son album le plus radical. Il a renoncé au studio et a préféré enregistrer les chansons dans sa chambre.

Ce biopic se base sur le livre du même nom de Warren Zanes.

Casting: Jeremy Allen White, Stephen Graham, Gaby Hoffmann

Sortie: au cinéma dès le 23 octobre

Nobody Wants This

Saison 2

Joanne anime avec succès un podcast sur l'amour et le sexe avec sa sœur. Noah est rabbin. Ils ne pouvaient pas être plus différents, et pourtant ils tombent amoureux l'un de l'autre.

Image: STEFANIA ROSINI/NETFLIX

Les nouveaux épisodes commencent quelques jours seulement après le final de la première saison. Tous deux doivent maintenant déterminer s'ils parviendront à surmonter leurs différences et à vaincre les obstacles qui se dressent sur le chemin de leur relation.

Casting: Kristen Bell, Adam Brody

Sortie: le 23 octobre sur Netflix

Frankenstein

Le scientifique Victor Frankenstein souhaite vaincre la mort et ressusciter des gens.

Mais son expérience tourne au désastre. Guillermo del Toro a adapté le classique littéraire de Mary Shelley.

Casting: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz

Sortie: dès le 23 octobre et dès le 7 novembre Netflix

Stranger Things

Saison 5

Nous sommes à l'automne 1987 et Hawkins se déchire. Le seul objectif du groupe d'amis est de trouver et de tuer Vecna. Pour compliquer encore leur mission, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et intensifié la chasse à Eleven.

Casting: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower

Sortie: sur Netflix à partir du 26 novembre

Bugonia

Deux adeptes de la théorie du complot kidnappent une femme d'affaires influente. Ses ravisseurs sont convaincus qu'elle est une extraterrestre qui veut détruire le monde.

Casting: Emma Stone, Alicia Silverstone, Jesse Plemons, Stavros Halkias

Sortie: au cinéma le 30 octobre

It: Welcome to Derry

Saison 1

La dernière adaptation d'une oeuvre de Stephen King met en scène le célèbre clown Pennywise. La série, qui se déroule dans les années 1960, raconte les événements qui ont précédé le premier film de la série It.

Casting: Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Joshua Odjick, Chris Chalk

Sortie: cet automne sur Sky Show

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

Vous voulez plus de pop culture?

On vous parlait déjà de Monsters l'automne dernier 1 / 6 Les coulisses de la série Monsters sur Netflix Les coulisses de la série Monsters sur Netflix source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef