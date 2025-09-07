11 films et séries à ne pas manquer cet automne

La pluie revient, les soirées raccourcissent et vous renouez avec votre canapé? Alors on a exactement ce qu'il vous faut. Voici nos recommandations de films et de séries pour cet automne.
Que vous préfériez vous blottir confortablement chez vous ou aller de temps en temps au cinéma, vous trouverez des conseils pour toutes les envies.
Depuis le début de NCIS, les fans adorent Tony et Ziva. Le couple a désormais droit à son propre spin-off. Après la mort présumée de Ziva, Tony a élevé seul leur fille. Mais Ziva est de retour et tous deux reprennent du service, cette fois pour une société de sécurité en Europe.
Casting: Michael Weatherly, Cote de Pablo
Sortie: à partir du 4 septembre sur Paramount+
L'équipe de tournage du sitcom populaire The Office a trouvé une nouvelle entreprise à laquelle s'intéresser: un journal local sur le point de fermer. Fraîchement débarqué, le rédacteur en chef fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cela. Et un visage familier de The Office fait également son retour...
Casting: Domhnall Gleeson, Tim Key, Sabrina Impacciatore, Oscar Nuñez, Chelsea Frei
Sortie: le 5 septembre sur Sky Show
Les créateurs de Peaky Blinders s'intéressent à l'histoire de la plus ancienne et sans doute la plus célèbre brasserie européenne.
La série se déroule au 20e siècle et commence juste après la mort de Sir Benjamin Guinness. Petit-fils du fondateur, c'est à lui que l'on doit le succès de l'établissement. Mais sa volonté a des répercussions considérables sur le destin de ses quatre enfants.
Casting: James Norton, Anthony Boyle, Dervla Kirwan, Jack Gleeson
Sortie: à partir du 25 septembre sur Netflix
Savant est une agente qui infiltre les groupes haineux sur internet afin d'arrêter les extrémistes avant qu'ils ne passent à l'action.
Casting: Jessica Chastain, James Badge Dale, Nnamdi Asomugha
Sortie: sur Apple TV+ dès le 26 septembre
Dans Monster, Netflix raconte des histoires inspirées de crimes réels. La première saison était consacrée à Jeffrey Dahmer, la deuxième aux frères Menendez.
La nouvelle met en scène le tueur en série Ed Gein. Il a sévi dans les années 50 et s'est illustré en déterrant des cadavres pour les garder en souvenir.
Casting: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams
Sortie: le 3 octobre sur Netflix
Gabriel, un ange gardien bienveillant mais plutôt maladroit, s'immisce dans la vie d'Arj, un ouvrier en difficulté, et de Jeff, un riche homme d'affaires. Il fait en sorte que le premier mène soudainement la vie insouciante du second et vice versa. Les conséquences ne se font pas attendre.
Casting: Keanu Reeves, Sandra Oh, Seth Rogen, Keke Palmer
Sortie: au cinéma dès le 16 octobre
En 1982, Bruce Springsteen travaillait sur Nebraska, son album le plus radical. Il a renoncé au studio et a préféré enregistrer les chansons dans sa chambre.
Ce biopic se base sur le livre du même nom de Warren Zanes.
Casting: Jeremy Allen White, Stephen Graham, Gaby Hoffmann
Sortie: au cinéma dès le 23 octobre
Joanne anime avec succès un podcast sur l'amour et le sexe avec sa sœur. Noah est rabbin. Ils ne pouvaient pas être plus différents, et pourtant ils tombent amoureux l'un de l'autre.
Les nouveaux épisodes commencent quelques jours seulement après le final de la première saison. Tous deux doivent maintenant déterminer s'ils parviendront à surmonter leurs différences et à vaincre les obstacles qui se dressent sur le chemin de leur relation.
Casting: Kristen Bell, Adam Brody
Sortie: le 23 octobre sur Netflix
Le scientifique Victor Frankenstein souhaite vaincre la mort et ressusciter des gens.
Mais son expérience tourne au désastre. Guillermo del Toro a adapté le classique littéraire de Mary Shelley.
Casting: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz
Sortie: dès le 23 octobre et dès le 7 novembre Netflix
Nous sommes à l'automne 1987 et Hawkins se déchire. Le seul objectif du groupe d'amis est de trouver et de tuer Vecna. Pour compliquer encore leur mission, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et intensifié la chasse à Eleven.
Casting: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower
Sortie: sur Netflix à partir du 26 novembre
Deux adeptes de la théorie du complot kidnappent une femme d'affaires influente. Ses ravisseurs sont convaincus qu'elle est une extraterrestre qui veut détruire le monde.
Casting: Emma Stone, Alicia Silverstone, Jesse Plemons, Stavros Halkias
Sortie: au cinéma le 30 octobre
La dernière adaptation d'une oeuvre de Stephen King met en scène le célèbre clown Pennywise. La série, qui se déroule dans les années 1960, raconte les événements qui ont précédé le premier film de la série It.
Casting: Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Joshua Odjick, Chris Chalk
Sortie: cet automne sur Sky Show
(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)