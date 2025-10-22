faible pluie12°
DE | FR
burger
Suisse
Temu

Les Suisses sont hypocrites sur Temu et Shein

Shein Symbolbild Onlineshopping
Shein, Temu et consorts font certes culpabiliser les Suissesses et les Suisses, mais ils continuent malgré tout d'y faire leurs achats.Image: Keystone

Les Suisses sont hypocrites sur Temu

Les boutiques en ligne très bon marché comme Shein ou Temu sont en plein essor. Et ce, bien que près de la moitié des Suissesses et des Suisses aient déjà ressenti un certain remords après leurs achats et soient conscients de la qualité médiocre des produits.
22.10.2025, 11:5522.10.2025, 11:55

Bien que des plateformes en ligne comme Temu, Shein, Aliexpress ou Wish menacent le commerce local, les Suissesses et les Suisses y achètent assidûment. Les produits y sont extrêmement bon marché et le shopping est possible à toute heure du jour et de la nuit.

Pas étonnant donc que 97% des personnes en Suisse sachent ce qu'est Temu. Des chiffres similaires s'appliquent à Aliexpress (89%), Wish (85%) et Shein (83%), selon un sondage représentatif réalisé par Marketagent Suisse.

Temu: un commerçant suisse décide de tout dévoiler

Mauvaise conscience sans conséquences pour Temu

Et 89% connaissent aussi la raison de cet engouement: des prix très ou relativement bas. Pour 81% des personnes interrogées, c'est également la principale motivation d'achat, selon le communiqué.

Les commandes portent principalement sur des vêtements ou des chaussures – c'est le cas de 63% des quelque 1000 personnes interrogées. Les articles ménagers, les montres et les sacs sont également très prisés. Près des trois quarts des sondés ont déjà acheté plus que prévu, séduits par les prix particulièrement bas.

Une certaine hypocrisie se dessine ici: 47% des acheteurs ont déjà ressenti de la culpabilité après un achat – surtout parmi la jeune génération Z – et 74% jugent ces plateformes peu ou pas durables. Pourtant, 74% prévoient de continuer à y faire leurs achats:

«Beaucoup connaissent les zones d'ombre de Temu, Shein et consorts – des montagnes de déchets à la disparition des commerces locaux – et achètent malgré tout.»
Roland Zeindler, directeur de Marketagent.
Comment Temu et Shein entrent dans votre tête pour vous faire acheter

Et si Temu et Shein vidaient les centres-villes suisses?

Huit personnes sur dix estiment même que les achats sur les plateformes à bas prix vont encore augmenter. Dans le même temps, plus de la moitié des personnes interrogées constatent des magasins vides dans leur environnement, et 83% affirment qu'elles regretteraient la disparition des rues commerçantes traditionnelles. Selon le sondage, des prix plus bas constitueraient une motivation pour y faire davantage leurs achats.

C'est en effet la principale raison pour laquelle elles et ils achètent sur Temu et autres plateformes (81%). En deuxième position vient le large choix de produits (52%), suivi des faibles frais de livraison (33%). En revanche, les bonnes évaluations (6%) ou les recommandations d'influenceurs (4%) ont peu d'effet: ces derniers semblent à peine influencer le comportement d'achat des Suissesses et des Suisses.

Il existe toutefois des personnes qui évitent délibérément des plateformes comme Shein. Elles représentent environ 66% des personnes interrogées. Les raisons invoquées sont notamment la méfiance envers la qualité, le refus conscient de soutenir ce type de plateformes ou des préoccupations environnementales. (vro)

Traduit et adapté par Noëline Flippe

L'actu en Suisse c'est par ici
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
6
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
de Vera Leuenberger
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
17
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
de Antoine Menusier
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
5
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
de Julian Spörri
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
de Renzo Ruf, Washington
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
de Othmar von Matt
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
de Sermîn Faki
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
3
Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel
Un Romand recherché depuis 26 ans arrêté sur un catamaran en Italie
Agé de 60 ans, le Genevois était recherché pour une fraude de plus de 20 millions de dollars aux Etats-Unis, où il pourrait être extradé.
Un Suisse aujourd'hui âgé de 60 ans a été arrêté à Bari, en Italie. Il était recherché depuis 26 ans pour une fraude, portant sur plus de 20 millions de dollars, commise avec des complices à New York.
L’article