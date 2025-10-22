Shein, Temu et consorts font certes culpabiliser les Suissesses et les Suisses, mais ils continuent malgré tout d'y faire leurs achats. Image: Keystone

Les Suisses sont hypocrites sur Temu

Les boutiques en ligne très bon marché comme Shein ou Temu sont en plein essor. Et ce, bien que près de la moitié des Suissesses et des Suisses aient déjà ressenti un certain remords après leurs achats et soient conscients de la qualité médiocre des produits.

Bien que des plateformes en ligne comme Temu, Shein, Aliexpress ou Wish menacent le commerce local, les Suissesses et les Suisses y achètent assidûment. Les produits y sont extrêmement bon marché et le shopping est possible à toute heure du jour et de la nuit.

Pas étonnant donc que 97% des personnes en Suisse sachent ce qu'est Temu. Des chiffres similaires s'appliquent à Aliexpress (89%), Wish (85%) et Shein (83%), selon un sondage représentatif réalisé par Marketagent Suisse.

Mauvaise conscience sans conséquences pour Temu

Et 89% connaissent aussi la raison de cet engouement: des prix très ou relativement bas. Pour 81% des personnes interrogées, c'est également la principale motivation d'achat, selon le communiqué.

Les commandes portent principalement sur des vêtements ou des chaussures – c'est le cas de 63% des quelque 1000 personnes interrogées. Les articles ménagers, les montres et les sacs sont également très prisés. Près des trois quarts des sondés ont déjà acheté plus que prévu, séduits par les prix particulièrement bas.

Une certaine hypocrisie se dessine ici: 47% des acheteurs ont déjà ressenti de la culpabilité après un achat – surtout parmi la jeune génération Z – et 74% jugent ces plateformes peu ou pas durables. Pourtant, 74% prévoient de continuer à y faire leurs achats:

«Beaucoup connaissent les zones d'ombre de Temu, Shein et consorts – des montagnes de déchets à la disparition des commerces locaux – et achètent malgré tout.» Roland Zeindler, directeur de Marketagent.

Et si Temu et Shein vidaient les centres-villes suisses?

Huit personnes sur dix estiment même que les achats sur les plateformes à bas prix vont encore augmenter. Dans le même temps, plus de la moitié des personnes interrogées constatent des magasins vides dans leur environnement, et 83% affirment qu'elles regretteraient la disparition des rues commerçantes traditionnelles. Selon le sondage, des prix plus bas constitueraient une motivation pour y faire davantage leurs achats.

C'est en effet la principale raison pour laquelle elles et ils achètent sur Temu et autres plateformes (81%). En deuxième position vient le large choix de produits (52%), suivi des faibles frais de livraison (33%). En revanche, les bonnes évaluations (6%) ou les recommandations d'influenceurs (4%) ont peu d'effet: ces derniers semblent à peine influencer le comportement d'achat des Suissesses et des Suisses.

Il existe toutefois des personnes qui évitent délibérément des plateformes comme Shein. Elles représentent environ 66% des personnes interrogées. Les raisons invoquées sont notamment la méfiance envers la qualité, le refus conscient de soutenir ce type de plateformes ou des préoccupations environnementales. (vro)

