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L'incendiaire de Chiètres s'était déjà retranché dans la SRF

En 2019, l&#039;homme qui s&#039;est immolé par le feu mardi dans un car postal fribourgeois s&#039;était rendu dans un bâtiment de la SRF et avait menacé de s&#039;en prendre à lui-même.
L'homme qui s'est immolé par le feu dans un car postal fribourgeois s'était rendu dans un bâtiment de la SRF en 2019 en menaçant de mettre fin à ses jours.Image: watson

L'incendiaire de Chiètres s'était déjà retranché dans la SRF

En 2019, l'homme qui s'est immolé par le feu mardi dans un car postal fribourgeois s'était rendu dans un bâtiment de la SRF et avait menacé de s'en prendre à lui-même.
13.03.2026, 18:1413.03.2026, 19:21

Un lundi d'août 2019, un homme s'était introduit dans les locaux de la SRF à Berne pour s'y retrancher. L’incident avait nécessité une intervention policière d'envergure. À l'époque, l’individu menaçait de mettre fin à ses jours, ce qui avait conduit les forces de l’ordre à l'interpeller pour le confier à des services médicaux. La police bernoise avait alors précisé qu’aucun tiers n'avait été mis en danger.

Des enfants, des poursuites et un camping-car: le profil de l'incendiaire

Suspect du drame de Chiètres

Selon des informations révélées par le quotidien Blick, cet homme serait le suspect du drame de Chiètres. Pour rappel, ce dernier s'est immolé par le feu mardi dernier à bord d'un car postal, entraînant avec lui la mort de cinq personnes innocentes.

En 2020, le Suisse de 65 ans avait déclaré à Blick:

«Je souffre d'une grave maladie musculaire alors que j'ai travaillé toute ma vie. Maintenant, je voudrais encore réaliser mes dernières volontés avant de pouvoir partir en paix»

Ni confirmer ni infirmer

Vendredi soir, la police cantonale bernoise n'a pu ni confirmer ni infirmer ces informations lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet. L'homme n'est fiché par la police cantonale bernoise que pour abus de stupéfiants et pour aucune autre infraction.

«D'après les premières informations, le cas mentionné ne constituait pas une infraction pénale», écrit la police. Elle ne dispose donc plus de données permettant de confirmer ou d'infirmer ces informations. «Nous sommes légalement tenus de supprimer de nos systèmes les enregistrements ne concernant pas d'infraction pénale au plus tard après cinq ans», précise-t-elle. (ag/ats)

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Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
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Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
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Incendie d'un car postal à Chiètres
Video: watson
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