Le visuel appelant à la manifestation propalestinienne du 10 octobre à Lausanne (à droite). Les logos de l'Université de Lausanne et de l'Ecole polytechnique de Lausanne. image: watson

L'Unil et l'EPFL exigent que leur nom soit retiré d'une manif pro-Palestine

L'Université de Lausanne et l'EPFL ne veulent pas que leur nom figure dans l'appel à une manifestation propalestinienne aux accents radicaux, prévue le 10 octobre dans le chef-lieu vaudois, a appris watson. Un collectif est sommé de les retirer.

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Dans un courriel adressé jeudi 1er octobre à la Grève féministe Vaud, la direction de l’Université de Lausanne (Unil) demande au collectif «Grève féministe Unil EPFL» de retirer la mention «Unil» de son nom, a appris watson vendredi. Ce collectif figure sur le site de l’association Grève féministe Vaud – d'où l'e-mail envoyée à cette dernière – sous l’appellation «Grève féministe Unil», sans mention de l’EPFL.

La raison de cette requête est la présence de la mention «Unil» dans un appel à manifester le 10 octobre à Lausanne «en l’honneur de la résistance et des martyrs». Il s’agit d’une manifestation propalestinienne dont watson a rendu compte jeudi. Elle s’inscrit dans le cadre des trois ans du «Déluge d’Al-Aqsa», nom donné par le Hamas au massacre du 7-Octobre en Israël.

L’expression «Déluge d’Al-Aqsa» figure dans l’appel à manifester, sans toutefois en référer à la date du 7 octobre 2023, ni au fait que 1200 personnes, civiles pour la plupart et juives dans leur quasi-totalité, ait été abattues ce jour-là. Un appel à manifester entre autres repris par le collectif «Grève féministe Unil EPFL» sur son compte Instagram. Lequel comprend donc, dans son intitulé, non seulement l’acronyme «Unil», mais également celui d’«EPFL», pour Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Jointe par watson, la responsable du service de communication de l’Unil, Géraldine Falbriard, indique:

«L'appellation choisie par le collectif en question, ainsi que son adresse électronique, qui intègrent le nom de l’Unil, laissent entendre de manière indue que la publication de son message (réd: l’appel à la manifestation du 10 octobre à Lausanne) et son positionnement partisan engageraient l’Unil.» Géraldine Falbriard, porte-parole de l'Unil

Le collectif en question👇

L’Unil tient à rappeler que «l’Université de Lausanne, en sa qualité d’établissement de droit public, est régie par le principe de la neutralité politique». La direction universitaire ajoute:

«Le post Instagram et la signature du collectif induisent manifestement le public à penser que ce compte et son contenu seraient soutenus par l’Université de Lausanne, ce qui n'est pas le cas.» Géraldine Falbriard, porte-parole de l'Unil

Le service de presse de l’Unil précise que «cette situation a notamment pour conséquence de porter atteinte à la personnalité de l’Université de Lausanne, au sens des articles 28 et suivants du Code civil suisse».

Ultimatum

La direction de l’Unil donne jusqu’au dimanche 4 octobre au collectif Grève féministe Unil EPFL pour retirer «Unil» de son nom.

La radicalité des propos contenus dans l’appel à la manifestation du 10 octobre, dont certaines formules empruntent au vocabulaire du Hamas, organisation reconnue comme terroriste par la Suisse, explique sans doute que l’Unil ne souhaite pas voir son nom associé à ce rassemblement.

EPFL: «Il a été demandé de faire cesser cette atteinte»

Et l’EPFL? Elle emboîte le pas à sa voisine l’Unil. Dans un e-mail adressé à watson, la porte-parole du Poly de Lausanne, Corinne Feuz, écrit:

«L’EPFL – via son bureau des affaires associatives – a écrit au collectif "Grève féministe Unil-EPFL" afin d’attirer son attention sur le fait que l’utilisation du nom EPFL dans le contexte (réd: de la manifestation prévue le 10 octobre à Lausanne) peut faire penser que le collectif «"Grève féministe Unil-EPFL" s’exprime au nom ou avec le soutien de l’EPFL, voire est au bénéfice du statut d’association reconnue par notre institution, ce qui n’est pas le cas. Il a été demandé faire cesser cette atteinte.» Corinne Feuz, porte-parole de l'EPFL

La porte-parole de l’EPFL prévient:

«Ce collectif n’est donc nullement une association reconnue par l’EPFL et ne bénéficie donc d’aucune forme de soutien de l’EPFL. Il n’est pas autorisé à s’exprimer d’une manière qui puisse laisse penser qu’il le fait au nom de l’EPFL ou qu’il bénéficie d’un soutien ou d’une reconnaissance de notre institution.» Corinne Feuz, porte-parole de l'EPFL

Sollicité par watson jeudi via son compte Instagram, le collectif Grève féministe Unil EPFL n’a toujours pas donné suite.

Un précédent en 2024

En avril 2024, quelques jours avant le début de l’occupation d’une partie des locaux de l’Unil par des étudiants et étudiantes propalestiniens, la direction universitaire avait fait pareillement retirer la mention «Unil» du logo de l’association «Unil Palestine», récemment créée. «L’association doit retirer le terme "Unil" de son appellation. (…) Il ne faut pas que le public puisse croire que cette association parle au nom de l’Université de Lausanne, que nous en serions la caution», indiquait à l'époque à watson le secrétaire général de l’Unil, Marc de Perrot.

La manifestation propalestinienne annoncée le 10 octobre prochain dans le chef-lieu lausannois a suscité les inquiétudes de l’association lausannoise «Féministes Universalistes» et d’un avocat, qui ont alerté, pour l’une, l’Unil et les autorités lausannoises, pour l’autre, le conseiller fédéral en charge de Justice et Police, Beat Jans.

La municipalité de Lausanne a exhorté les «différents responsables des collectifs appelant ou se joignant à cet appel à manifester, à répondre à nos messages, afin que les exigences sécuritaires des manifestants et des tiers, ainsi que les besoins des services d’urgences et des transports publics, puissent être pris en compte».

Jointe par e-mail, la Grève féministe Vaud, dont le site répertorie le collectif «Grève féministe Unil», n’avait pas répondu à nos sollicitations au moment de la parution du présent article.