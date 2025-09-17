Un champignonneur et un chasseur trouvent la mort au Tessin

en partie ensoleillé19°
Un champignonneur et un chasseur meurent au Tessin

Image d'illustration
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Deux hommes ont perdu la vie au Tessin cette semaine lors d'activités en forêt.
17.09.2025, 14:4317.09.2025, 14:43

Les loisirs en nature ont coûté la vie à deux personnes en ce début de semaine au Tessin: un chasseur et un champignonneur.

Le cueilleur, âgé de 33 ans, a glissé sur une paroi rocheuse dans le Val Morobbia, avant de tomber sur la route en contrebas.

L'accident s'est produit mercredi peu avant 10h00 à Carena, a indiqué mercredi dans un communiqué la police cantonale tessinoise.

La victime est un ressortissant italien domicilié dans la région de Bellinzone. Sur les lieux de l'accident, la police cantonale et un hélicoptère de sauvetage n'ont pu que constater son décès.

A 1400 mètres d'altitude

Le chasseur, porté disparu mardi soir, a pour sa part été retrouvé mercredi matin sans vie, au-dessus de Personico, dans la vallée de la Léventine, à environ 1400 mètres d'altitude.

Ce Suisse de 84 ans aurait fait une chute de plusieurs mètres, pour une raison que l'enquête devra encore éclaircir. (jzs/ats)

