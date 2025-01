Un glissement de terrain fait un mort au Tessin

Ce champignon luminescent suisse intrigue scientifiques et artistes

C'est arrivé dans la nuit du dimanche 30 juin 2024. Depuis, rien n'est plus comme avant à Fontana.

La plus célèbre pièce de Suisse est de retour et peut rapporter gros

Swissmint s'apprête à dévoiler le nouveau Vreneli en or de 100 francs. Les exemplaires de cette monnaie devraient s'arracher aux enchères chez les collectionneurs. De quoi venir garnir les caisses fédérales.

Les détails sont encore secrets. Le voile ne sera levé que le 30 janvier prochain à Berlin, lors de la World Money Fair, le plus grand salon mondial de la monnaie. Swissmint, l'entreprise chargée de frapper les pièces en Suisse, y dévoilera le design, la taille, le nombre et le prix d'émission du nouveau Vreneli en or de 100 francs.