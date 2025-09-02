Un camping évacué en Suisse après un incendie

Image d'illustrationKeystone
Des caravanes ont pris feu lundi dans un camping d'Avegno, au Tessin. Les pompiers ont pu rapidement circonscrire les flammes.
02.09.2025, 07:1102.09.2025, 07:11
Un incendie s'est déclaré lundi vers 22h30 dans un camping d'Avegno (TI), provoquant l'évacuation des campeurs. Les pompiers ont pu rapidement circonscrire les flammes, a indiqué une porte-parole de la police cantonale tessinoise.
Personne n'a été blessé. Deux personnes ont été soumises à des contrôles médicaux après une légère intoxication due à la fumée, a précisé la police dans un communiqué.
Le feu est parti d'une caravane et s'est propagé à une deuxième caravane, poursuit le texte. Les pompiers de Locarno (TI) ont réussi à empêcher les flammes d'atteindre d'autres caravanes ou tentes.
Par mesure de précaution, une centaine de personnes ont été évacuées temporairement du camping, indique encore la police. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. (jzs/ats)
