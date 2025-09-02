assez ensoleillé16°
Un camping évacué en Suisse après un incendie

Les raisons de l&#039;accident font l&#039;objet d&#039;une enqu
Image d'illustration

Un camping évacué en Suisse après un incendie

Des caravanes ont pris feu lundi dans un camping d'Avegno, au Tessin. Les pompiers ont pu rapidement circonscrire les flammes.
02.09.2025, 07:1102.09.2025, 07:11
Un incendie s'est déclaré lundi vers 22h30 dans un camping d'Avegno (TI), provoquant l'évacuation des campeurs. Les pompiers ont pu rapidement circonscrire les flammes, a indiqué une porte-parole de la police cantonale tessinoise.

Personne n'a été blessé. Deux personnes ont été soumises à des contrôles médicaux après une légère intoxication due à la fumée, a précisé la police dans un communiqué.

L'Espagne craint «les incendies de sixième génération»

Le feu est parti d'une caravane et s'est propagé à une deuxième caravane, poursuit le texte. Les pompiers de Locarno (TI) ont réussi à empêcher les flammes d'atteindre d'autres caravanes ou tentes.

Par mesure de précaution, une centaine de personnes ont été évacuées temporairement du camping, indique encore la police. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. (jzs/ats)

