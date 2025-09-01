assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
Espagne

En Espagne, les incendies sont plus nombreux les pompiers

L'Espagne craint «les incendies de sixième génération»

Un pompier décède dans des incendies en Espagne
Deux pompiers font face aux feux de forêts en Espagne.Keystone
Des feux de forêts historiques ont ravagé plus de 300 000 hectares en Espagne pendant le mois d'août. Le premier ministre déplore une politique de prévention insatisfaisante.
01.09.2025, 17:0601.09.2025, 17:08
Plus de «International»

Après un mois d'août marqué par des feux de forêt dévastateurs dans tous le pays, Le premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a reconnu lundi que la politique de prévention des incendies avait été «clairement insuffisante».

Confronté à une situation alarmante, le premier ministre a présenté un «pacte national contre l'urgence climatique». Il a reconnu:

«Nous avons eu une politique de prévention clairement insuffisante, qui se reflète, par exemple, dans l'absence de plans (de prévention) mis en oeuvre, dans l'absence d'instruments d'analyse ou de prédiction avancés ou dans le fait que certaines régions ne sont pas dotées de suffisamment de pompiers ou de brigades forestières.»
epa12342422 Spain&#039;s Prime Minister Pedro Sanchez speaks during the closure of the act &#039;For a State Pact to address the climate emergency&#039; in Madrid, Spain, 01 September 2025. EPA/Chema ...
Pedro Sánchez.Keystone

Une gestion du territoire mal ajustée

«Les incendies de sixième génération, c'est ainsi qu'on appelle les incendies qui ont ravagé plus de 300 000 hectares dans notre pays, ne s'éteignent pas en été, ils s'éteignent en hiver et en automne, c'est-à-dire, en travaillant tous les jours de l'année pour qu'à l'arrivée de ces températures élevées, nous ne nous retrouvions pas confrontés aux situations que nous avons dû subir durant cet été», a plaidé Pedro Sánchez.

«Le deuxième facteur (réd: expliquant ces incendies) a été la gestion du territoire, qui est également inadéquate et qui s'est traduite, par exemple, par des zones forestières chargées de biomasse, des chemins sans pare-feu négligés, le manque d'espèces autochtones et résistantes au feu», a poursuivi Sánchez.

Les images des incendies en Europe cet été 👇

Vidéo: watson

Il a fait de l'«urgence climatique» le troisième facteur expliquant les incendies qui ont brûlé des centaines de milliers d'hectares dans le pays au mois d'août. «Le changement climatique tue», a soutenu le premier ministre.

Le premier ministre appelle à l'action

«Si nous voulons que les prochains étés ne nous apportent pas de nouveaux malheurs et que les prochains automnes ne nous frappent pas de la manière dont ils nous frappent avec des inondations, nous devons agir dès maintenant et nous devons le faire ensemble», a lancé le premier ministre.

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts

Sa proposition de «pacte national», annoncée durant l'été, a été accueillie avec scepticisme par l'opposition de droite. (lem/ats/afp)

D'autres articles sur les incendies dans le sud de l'Europe cet été
Les dessous de la photo de ce beau gosse portugais et de son mouton
2
Les dessous de la photo de ce beau gosse portugais et de son mouton
de Chantal Stäubli
«Un désastre absolu»: 4 points sur les méga-incendies en Gironde
«Un désastre absolu»: 4 points sur les méga-incendies en Gironde
«Je ne vois rien», ce journaliste portugais est cerné par les flammes
«Je ne vois rien», ce journaliste portugais est cerné par les flammes
de Ana Simoes
Espagne: un pompier meurt dans un incendie
Espagne: un pompier meurt dans un incendie
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Canicule: Ces pays ont connu leur été le plus chaud
Le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni ont enregistré cet été leurs températures les plus élevées jamais relevées, confirmant l’accélération du réchauffement climatique en Asie et en Europe. Vagues de chaleur, sécheresse et pénuries d’eau ont marqué la saison, illustrant les conséquences déjà tangibles du dérèglement dû aux activités humaines.
Le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni ont connu cet été des chaleurs record, symptômes d'un réchauffement climatique particulièrement rapide sur les continents européen et asiatique.
L’article