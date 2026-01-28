larges éclaircies
Un drame est survenu à Bellinzone

La conductrice ne pourra plus circuler en voiture en Suisse, a indiqu
Image d'illustration.Keystone

Une femme a été tuée et un homme grièvement blessé dans la ville tessinoise. Une troisième personne a été arrêtée.
28.01.2026, 08:1528.01.2026, 08:15

La police tessinoise a retrouvé deux personnes grièvement blessées tôt mercredi matin dans un appartement de Bellinzone. Une femme de 46 ans a ensuite succombé à ses blessures, alors qu'un homme de 61 ans a été hospitalisé dans un état critique. Une troisième personne a été arrêtée.

Ce Suisse de 24 ans, domicilié dans la région, n'a pas été blessé, précise la police cantonale dans un communiqué. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer la cause et les circonstances du drame.

Un record de violences signalées en Suisse

Selon le communiqué, les faits se sont produits peu avant 03h30 dans un appartement du centre du chef-lieu tessinois. Les deux victimes, une Suissesse de 46 ans et un Italien de 61 ans, étaient domiciliées dans la région. (jzs/ats)

Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
