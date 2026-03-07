C'est officiel: voici les chats les plus canons de Suisse
Vous avez sûrement raté le World Cat Show en Suisse ce week-end. Heureusement, on a des photos.
Les chats les plus charmants de Suisse se sont donnés rendez-vous ce week-end à Chiasso, au Tessin, à l'occasion du World Cat Show, organisé par la Associazione Felina della Svizzera Italiana (AFSI), ou association féline de la Suisse italienne.
L'organisation est par ailleurs membre de la World Cat Federation (WCF), ou la Fédération mondiale des chats.
Si vous fondez au point d'envisager une escapade express, l'événement dure jusqu'au dimanche 8 mars — avec fermeture des portes à 19h.
