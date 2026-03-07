ciel clair
World Cat Show: voici les chats les plus canons de Suisse

WORLD CAT SHOW
N'est-ce pas l'un des êtres les plus adorables que vous ayez vu sur internet? keystone

C'est officiel: voici les chats les plus canons de Suisse

Vous avez sûrement raté le World Cat Show en Suisse ce week-end. Heureusement, on a des photos.
07.03.2026, 22:5807.03.2026, 23:12

Les chats les plus charmants de Suisse se sont donnés rendez-vous ce week-end à Chiasso, au Tessin, à l'occasion du World Cat Show, organisé par la Associazione Felina della Svizzera Italiana (AFSI), ou association féline de la Suisse italienne.

A moment during the AFSI World Cat Show, a cat exhibition, with a Certosino cat during the judging phase by the competition judge, in Chiasso, Switzerland, on Saturday, March 7, 2026.
Appréciez ce poil gris luisant et cette moue unique. keystone

L'organisation est par ailleurs membre de la World Cat Federation (WCF), ou la Fédération mondiale des chats.

A moment during the AFSI World Cat Show, a cat exhibition, with a Certosino cat during the judging phase by the competition judge, in Chiasso, Switzerland, on Saturday, March 7, 2026.
Un vrai tigre. keystone

Si vous fondez au point d'envisager une escapade express, l'événement dure jusqu'au dimanche 8 mars — avec fermeture des portes à 19h.

A moment during the AFSI World Cat Show, a cat exhibition, with a Certosino cat during the judging phase by the competition judge, in Chiasso, Switzerland, on Saturday, March 7, 2026.
Une crinière pour le moins majestuseuse! keystone
