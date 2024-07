La police a identifié la victime retrouvée dans le Val Maggia

Au total, au moins six personnes ont perdu la vie lors des intempéries du week-end dernier. A Saas-Grund, en Valais, un homme est décédé après avoir été surpris par des inondations dans le sous-sol d'un hôtel . Les recherches se poursuivent par ailleurs pour retrouver un homme de 52 ans porté disparu dans la vallée de Binn (VS). (tib/ats)

Cette ville romande aurait un immense potentiel ferroviaire inexploité

Ce n'est pas seulement le prix, mais aussi l'offre restreinte qui pousse les voyageurs à privilégier l'avion. Il serait pourtant facile d'inverser la tendance et d'établir plus plus de liaisons ferroviaires directes entre les principales villes européennes. Même la nuit, comme le démontre une étude récente. Et les villes Suisses peuvent mieux faire.

Partout en Europe, les compagnies de chemins de fer ont promis ces dernières années de développer l'offre pour les voyageurs entre les grandes villes. Leur objectif? Offrir une alternative respectueuse du climat aux vols à prix cassés. Et cela y compris avec des trains de nuit. Mais le projet semble plus compliqué que ne le souhaitent les politiques. Et pas seulement pour les liaisons ferroviaires nocturnes depuis la Suisse.