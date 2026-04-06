bien ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Tessin

Arogno Tessin: un homme grièvement blessé après une chute

La conductrice ne pourra plus circuler en voiture en Suisse, a indiqu
Un Suisse de 31 ans a été grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi vers minuit trente, à Arogno, au Tessin.Keystone

Un homme de 31 ans grièvement blessé après une chute au Tessin

À Arogno, dans le Mendrisiotto au Tessin, un homme de 31 ans a été grièvement blessé après être tombé d’une dizaine de mètres dans une pente, et a été transporté par hélicoptère à l’hôpital, son pronostic vital étant engagé.
06.04.2026, 10:3706.04.2026, 10:43

Un Suisse de 31 ans a été grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi vers minuit trente à Arogno, dans le Mendrisiotto au Tessin, après être tombé d’une dizaine de mètres dans une pente pour finir dans le lit d’un ruisseau. Transporté par hélicoptère à l’hôpital, son pronostic vital est engagé.

Après avoir reçu les premiers soins, l’homme a été transporté par hélicoptère à l’hôpital. «Selon une première évaluation médicale, il a subi de graves blessures mettant sa vie en danger», a indiqué la police dans un communiqué. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de la chute. (tib/ats)

Plus de politique suisse
La BNS doit-elle s'emparer de Twint? «Ce n'est pas une mauvaise idée»
20
La BNS doit-elle s'emparer de Twint? «Ce n'est pas une mauvaise idée»
de Alexandre Cudré
Au QG de l’UDC, l’espoir a tenu… puis Lausanne a tranché
1
Au QG de l’UDC, l’espoir a tenu… puis Lausanne a tranché
de Alessia Barbezat
Un rapport accablant épingle ce service public genevois
Un rapport accablant épingle ce service public genevois
de Antoine Menusier
Pour Ignazio Cassis, le monde allait bien «jusqu'au phénomène woke»
11
Pour Ignazio Cassis, le monde allait bien «jusqu'au phénomène woke»
de Stefan Bühler, Patrik Müller
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Une cycliste espagnole chute de son vélo au bord d'une falaise
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le chef de l’armée appelle à un large débat sur la sécurité en Suisse
Le chef de l’armée suisse, Benedikt Roos, plaide pour un débat de société plus large sur les enjeux de sécurité, au-delà de la seule institution militaire.
Le chef de l'armée Benedikt Roos a plaidé en faveur d'un débat de société plus large sur la sécurité. « Ce n'est pas avec des brochures qu'on parviendra à susciter un tel débat », a déclaré le responsable dans une interview au journal Schweiz am Wochenende.
L’article