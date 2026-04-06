Un homme de 31 ans grièvement blessé après une chute au Tessin
À Arogno, dans le Mendrisiotto au Tessin, un homme de 31 ans a été grièvement blessé après être tombé d’une dizaine de mètres dans une pente, et a été transporté par hélicoptère à l’hôpital, son pronostic vital étant engagé.
Un Suisse de 31 ans a été grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi vers minuit trente à Arogno, dans le Mendrisiotto au Tessin, après être tombé d’une dizaine de mètres dans une pente pour finir dans le lit d’un ruisseau. Transporté par hélicoptère à l’hôpital, son pronostic vital est engagé.
Après avoir reçu les premiers soins, l’homme a été transporté par hélicoptère à l’hôpital. «Selon une première évaluation médicale, il a subi de graves blessures mettant sa vie en danger», a indiqué la police dans un communiqué. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de la chute. (tib/ats)
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