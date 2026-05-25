La conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher mène actuellement une fronde contre les Bilatérales III avec l'UE. Image: keystone

Pourquoi cette star UDC garde le silence sur l'initiative du 14 juin

A moins d'un mois du scrutin, la discrétion de Magdalena Martullo-Blocher sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» de l'UDC interpelle. La vice-présidente du parti ferait-elle passer ses intérêts économiques au premier plan?

Francesco Benini Suivez-moi

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Pour l’UDC, il s’agit du scrutin de l’année: l’initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions» exige une limitation de l’immigration. Les sondages laissent entrevoir une course serrée. Les figures les plus connues du parti sont donc fortement mobilisées dans la campagne: le directeur de campagne Thomas Matter, le président du parti Marcel Dettling, le chef du groupe parlementaire Thomas Aeschi ou encore la conseillère aux Etats Esther Friedli appellent tous à voter oui le 14 juin.

Or, un détail saute aux yeux: Magdalena Martullo-Blocher, l'une des trois vice-présidents de l’UDC, reste totalement en retrait. La conseillère nationale ne participe à aucun débat public sur le sujet, ne donne aucune interview et n’apparaît dans aucune émission télévisée consacrée à la votation. Dans la campagne la plus importante menée par l’UDC depuis des années, elle est quasiment invisible.

Pourquoi ce silence? Son collaborateur personnel, Julian Räss, explique:

«Madame Martullo se concentre actuellement, pour des raisons de temps, sur le paquet d’accords avec l’UE, qui est en ce moment examiné en commission»

Est-elle opposée au texte?

Au sein du parti, Magdalena Martullo-Blocher mène la fronde contre ce que l’UDC qualifie de «traité de soumission» avec l’Union européenne (UE). Cela n’explique toutefois pas pourquoi la conseillère nationale grisonne ne s’implique pas davantage dans la campagne sur la limitation de l’immigration.

Sous la Coupole fédérale, plusieurs élus ont remarqué cette discrétion. Ils rappellent que Magdalena Martullo-Blocher dirige le groupe Ems-Chemie. L’entreprise recrute de nombreux travailleurs dans l’UE et profite de la libre circulation des personnes. Dès lors, la députée grisonne est-elle vraiment la mieux placée pour défendre publiquement une restriction de l’immigration?

Le conseiller national socialiste Jon Pult commente:

«Madame Martullo-Blocher et son parti savent qu’elle ne serait pas une voix crédible pour défendre l’initiative»

Selon cette lecture, l’UDC cherche à éviter des attaques inutiles. Le parti ne veut pas donner prise à la critique suivante: d’un côté, il combat la forte immigration; de l’autre, la grande entreprise dirigée par Magdalena Martullo-Blocher à Domat/Ems (GR) fait venir de nombreux étrangers en Suisse.

Certains politiciens soupçonnent également la vice-présidente de l'UDC de voir l’«initiative pour la durabilité» avec le même scepticisme que l’ancien conseiller national UDC Peter Spuhler, mais qu’elle préfère ne pas l’exprimer publiquement, contrairement à lui.

Cette interprétation ne correspond toutefois pas aux faits. Le 28 mars dernier, Magdalena Martullo-Blocher a pris la parole lors de l’assemblée des délégués de l’UDC à Maienfeld (GR). Encadrée par deux hallebardes, elle a parlé de son thème favori: le «traité de soumission». Selon elle, l’élargissement du regroupement familial prévu par les accords ferait fortement augmenter l’immigration en Suisse.

En conclusion de son discours, elle a affirmé que l’initiative contre la Suisse à 10 millions permettrait «une gestion autonome de l’immigration». Magdalena Martullo-Blocher a ainsi appelé à soutenir l’initiative populaire.

A contre-courant

Par cette prise de position, l’entrepreneuse s’est opposée à Economiesuisse, dont elle fait pourtant partie du comité directeur. Magdalena Martullo-Blocher y représente Scienceindustries, l’association de la branche chimique, pharmaceutique et des sciences de la vie.

L’association soutient les nouveaux accords avec l’Union européenne. Au sein du comité d’Economiesuisse, Magdalena Martullo-Blocher a pourtant voté contre, seule contre tous. L’organisation a soutenu les accords par 69 voix contre une. Imperturbable, la députée UDC a déclaré à la NZZ:

«Tous les autres savent parfaitement à quel point ce paquet d’accords est absurde»

Comment réagit Scienceindustries au fait que Magdalena Martullo-Blocher ne défende pas la position de l’association sur des questions aussi importantes? Première réponse: l’association dit assumer la diversité des opinions politiques, qu’elle considère comme faisant partie de la culture suisse.

De plus, en tant que présidente de la commission de politique économique, l'entrepreneuse n’occupe qu’un des sept sièges attribués à l’association au sein d’Economiesuisse. Les six autres représentants soutiennent les accords avec l’UE. Autrement dit, Magdalena Martullo-Blocher défend également une position minoritaire dans sa propre organisation.

Jeudi soir, la conseillère nationale participera à une manifestation UDC à Pregassona, au Tessin. Sujet de la soirée: «Non au traité de soumission à l’UE». L’initiative contre la Suisse à 10 millions n’y sera abordée, au mieux, qu’en passant. (adapt. tam)