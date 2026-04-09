Jusqu'à 8km: Encore de gros embouteillages au tunnel du Gothard

Il a fallu s'armer de patience pour traverser le Tunnel du Gothard, ce jeudi (image d'archives). Keystone

Le trafic de retour de Pâques a provoqué de longs bouchons jeudi au sud du tunnel du Tunnel du Gothard, avec jusqu’à 8 kilomètres d’attente et 1h30 de retard, dans la lignée d’un week-end déjà marqué par des embouteillages records.

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Le trafic de retour vers le nord après Pâques a provoqué jeudi un long embouteillage devant l'entrée sud du tunnel routier du Gothard. En début d'après-midi, les bouchons s'étendaient sur huit kilomètres, entre Faido et Airolo, au Tessin.

Les automobilistes ont ainsi mis environ 1 heure et 30 minutes de plus que dans des conditions de circulation normales pour parcourir ce tronçon de l'autoroute A2, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur la plateforme X. A 20h00, l'embouteillage était entièrement résorbé.

Dès le lundi de Pâques, le trafic de retour avait provoqué un long embouteillage à l'entrée sud du tunnel routier du Gothard. Peu après 14h00, les véhicules étaient bloqués, entre Faido et Airolo, sur une longueur de dix kilomètres.

Les embouteillages de Pâques ont toutefois atteint leur paroxysme le Vendredi saint dans l'après-midi, lorsque la file en direction du sud s'est allongée jusqu'à 21 kilomètres dans le canton d'Uri. Selon le TCS, cela correspondait à un temps d'attente pouvant aller jusqu'à trois heures et 30 minutes. (mbr/ats)