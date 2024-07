Des vents à plus de 100 km/h enregistrés dans le sud du Tessin

Selon la police, le village de Caneggio, dans le district de Mendrisio, est privé d'électricité depuis 06h00 et l'approvisionnement n'a pour l'instant pas pu être rétabli. Le village d'Arzo, sur la commune de Riva San Vitale, est aussi privé d'électricité. A Meride et Sagno en revanche, la coupure de courant n'a duré qu'une quinzaine de minutes.

Un arbre a notamment bloqué la bande d'arrêt d'urgence sur l'A2 entre Coldrerio et Mendrisio, a fait savoir le Touring Club Suisse (TCS) sur X.

A plusieurs endroits, les violentes rafales ont fait chuter des arbres sur les routes, a expliqué un porte-parole de la police cantonale tessinoise à Keystone-ATS. Et d'ajouter que pour l'instant il n'y a pas eu d'incidents graves et personne n'a été blessé.

Des rafales à plus de 100 km/h ont été mesurées dans le sud du Tessin, indique MétéoSuisse sur X. Les environs de Lugano ainsi que le Mendrisiotto ont été particulièrement touchés.

Plus de «Suisse»

C'est arrivé dans la nuit du dimanche 30 juin 2024. Depuis, rien n'est plus comme avant à Fontana.

C'est arrivé dans la nuit du dimanche 30 juin 2024. Depuis, rien n'est plus comme avant à Fontana.

Ce gradé suisse n'aurait pas dû jouer au plus malin avec les CFF

Les plus lus

Voici la publicité que les Suisses romands ne verront jamais

Depuis quelques jours, impossible de ne pas tomber sur des panneaux qui laissent penser qu'un concert de Metallica, Abba ou encore Kiss se prépare. Puis, en se rapprochant, on constate que c'est une parodie orchestrée par l'opérateur Sunrise. Et c'est plutôt malin. Hélas, les Romands vont devoir se passer d'un artiste pourtant... francophone.

Comme c'est plutôt rare qu'une affiche publicitaire plantée dans la rue nous intrigue au point d'y penser après l'avoir largement dépassé, on s'est dit qu'il fallait creuser. Un peu seulement. Ce n'est pas non plus l'affaire Takieddine.