Les CFF vont continuer de vous amender dans ce cas très énervant

68% des billets de transports publics sont achetés en ligne, mais beaucoup manquent de titre après le départ. Alliance Swisspass et la Confédération veulent améliorer cela.

De nos jours, les billets peuvent être achetés au guichet, au distributeur, ou en quelques secondes sur smartphone. En 2023, environ 68% des billets de transports publics ont été achetés via des canaux mobiles et numériques. Par conséquent, il est devenu plus fréquent que des voyageurs achètent leur billet après le départ du véhicule ou du train, ne possédant donc pas de billet valable.

Les CFF vont continuer de vous amender dans cette situation agaçante

Les personnes qui utilisent les transports publics en Suisse doivent continuer à acheter un billet valable avant de prendre le train ou le bus. L'organisation sectorielle Alliance Swisspass et la Confédération se sont mises d'accord sur ce point.

La réglementation s'applique également lorsqu'il s'agit d'un billet électronique acheté via une application de téléphone portable:

Alliance Swisspass a justifié mardi le maintien de la pratique actuelle par la nécessité d'une réglementation uniforme, simple et compréhensible dans toute la Suisse;

dans toute la Suisse; Autre avantage, le principe est également applicable dans les cas où le temps de trajet entre deux arrêts est très court ou lorsque de nombreuses personnes sont en déplacement.

68% des billets sont numériques

Les billets électroniques n'ont en effet cessé de gagner en importance ces dernières années. Au total 68% de tous les billets des transports publics ont été achetés via des canaux mobiles et numériques en 2023:

«Le nombre de cas où les voyageurs n'étaient pas encore en mesure de présenter un billet au départ du moyen de transport, parce qu'ils voulaient, selon eux, encore le télécharger, a donc également augmenté» Communiqué d'Alliance Swisspass

L'Office fédéral des transports estiment toutefois qu'il existe un potentiel d'amélioration. Ils ont donc convenu de mesures. Il devrait notamment être plus facile à l'avenir de voir dans les applications de billetterie si un billet donné est immédiatement valable ou seulement plus tard. Une campagne d'information est en outre prévue sur ce thème.

Un paquet avec quatre groupes de mesures

L’Alliance SwissPass et l’OFT ont identifié des améliorations possibles dans la pratique actuelle. Les travaux, répartis en quatre niveaux, ont commencé:

Améliorations des applications mobiles

La branche procède à des améliorations techniques dans les applications de billetterie pour offrir plus de clarté et de sécurité aux clients. Par exemple, la fonction «valable dès maintenant» sera visible lors de l'achat d'un billet électronique via la consultation de l'horaire. Campagne d’information

Une campagne nationale d'information dans les points de contact des transports publics rappellera que les billets électroniques, comme les billets papier, doivent idéalement être achetés avant l'embarquement. Le message principal sera: achetez votre billet avant d'embarquer pour qu'il soit valide sans aucun doute avant le départ, et évitez ainsi tout risque. Echange de bonnes pratiques

L'échange entre les entreprises de transport et le traitement uniforme des cas visent à assurer une égalité de traitement à l'échelle nationale et à réduire les retours négatifs des clients.

Contrôle des résultats par l’OFT

L’OFT examinera les résultats à la fin 2024, puis en 2025, pour vérifier si les mesures convenues ont les effets escomptés ou si d'autres actions sont nécessaires.

