Un train des neiges va apparaître en Suisse romande

Un train pour relier Bulle (FR) à Gstaad (BE) entre janvier et mars
Le train des neiges est le fruit de la collaboration entre les TPF, le MOB et la station de Gstaad. Image: TPF

Un train des neiges va apparaître en Suisse romande

De Bulle (FR) à Gstaad (BE), un train va relier des pôles touristiques emblématiques de la Suisse entre janvier et mars prochain. L'offre s'adresse tant aux skieurs qu'aux adeptes des activités hivernales.
22.12.2025, 11:0022.12.2025, 11:08

Le train des neiges, fruit de la collaboration entre les Transports publics fribourgeois (TPF), le MOB et la station de Gstaad (BE), effectuera ses débuts le 3 janvier. Il reliera trois pôles touristiques emblématiques: la Gruyère, le Pays-d’Enhaut et le Saanenland.

Le convoi du train des neiges circulera les week-ends jusqu’au 22 mars 2026, ont fait savoir lundi les TPF et la Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB). L'offre s'adresse tant aux skieurs qu'aux adeptes des activités hivernales, précise le communiqué.

Parmelin a voyagé dans un train spécial pour faire la fête chez lui

Arrivé à Bulle depuis Palézieux (VD), le train des neiges fera halte ensuite à Gruyères avant d'entrer dans la vallée de l’Intyamon et ses villages gruériens. Puis, de Montbovon (FR), il empruntera le réseau du MOB en direction du Pays-d’Enhaut, via Château-d’Oex et Rougemont (VD).

Porté par le MagicPass

Place ensuite au Saanenland, avec la station de Gstaad, puis Zweisimmen (BE), gare terminus. Le train des neiges partira à 8h50 de Bulle pour arriver à 10h39 à Zweisimmen. Au retour, il quittera Zweisimmen à 16h14 pour une entrée en gare à Bulle à 18h16, ont détaillé les partenaires.

Le parcours du train des neiges
Le parcoursImage: TPF

«Le train des neiges a été rendu possible grâce à l’enthousiasme des équipes des TPF et du MOB», se réjouit Serge Collaud, directeur général des TPF, cité dans le communiqué. Pour Yves Marclay, directeur général du MOB, «ce projet a vite trouvé son sens, porté par la venue du MagicPass à Gstaad».

Des «abus» au Magic Pass secouent les stations suisses

A noter toutefois que le convoi ne circulera pas les week-ends des 24-25 janvier ainsi que des 31 janvier-1er février. Ces jours-là, le train des neiges fera place au traditionnel train des ballons, dans le cadre du festival à Château-d’Oex. (jzs/ats)

Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ces Suisses célèbres sont morts en 2025
De nombreuses personnalités helvétiques sont décédées cette année. Voici la liste.
La figure de proue du féminisme Christiane Brunner, le journaliste et conseiller national Fathi Derder, l'ancien commandant des Forces aériennes Fernand Carrel: de nombreuses personnalités suisses ont rendu leur dernier souffle cette année.
L’article