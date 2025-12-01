en partie ensoleillé
Magic Pass: une fraude secoue les stations suisses

Le Magic Pass est une offre très populaire pour les skieurs.
Des «abus» au Magic Pass secouent les stations suisses

La fréquentation du Magic Pass a été faussée dans quatre stations, où des collaborateurs étaient scannés comme des clients. Magic Mountains confirme la fraude et annonce un tour de vis.
01.12.2025, 11:2601.12.2025, 11:26

C’est une révélation du Walliser Bote qui met plusieurs stations de ski dans l’embarras: certaines d’entre elles ont exploité le système de redistribution du Magic Pass en gonflant artificiellement leur fréquentation grâce… à leurs propres employés.

Dans une lettre interne envoyée à la mi-novembre que le Walliser Bote a pu consulter, la coopérative Magic Mountains évoque sans détour des «abus institutionnalisés» observés durant l’été 2025.

Des malversations qui consternent le secteur

Avec ses 130 millions de francs de revenus redistribués pour la saison 2025/2026, le Magic Pass repose en partie sur le nombre de passages enregistrés dans les diverses stations partenaires, lesquelles sont, pour rappel, plus de 100. De quoi tenter certains exploitants, qui ont remis à leurs employés des abonnements Magic Pass plutôt que leurs propres forfaits de saison.

Chaque passage professionnel était ainsi comptabilisé comme une entrée client, gonflant artificiellement la part financière revenant à la station fautive.

Skieur blessé au crâne en Valais: deux employés de téléski condamnés

Le système d’analyse du Magic Pass n'a toutefois mis au jour qu'environ «1800 passages irréguliers, sur un total de 970 000, soit 0,2%» du total, rapporte Sébastien Travelletti, le directeur de la coopérative. Cet emploi abusif a été détecté par analyse des données; tout abonnement usé plus de 30 fois durant l'été a fait l'objet d'une vérification, afin de déterminer s'il s'agissait d'un travailleur ou d'un visiteur. La plupart du temps, il s'est avéré que les abonnements ainsi examinés appartenaient à des pisteurs, des secouristes ou d'autres employés de remontées mécaniques.

Interrogé par le Walliser Bote, Sébastien Travelletti ne précise pas quelles régions se sont fait épingler. Il confirme toutefois la fraude et tempère:

«Elle concerne quatre stations, dont deux avec une pratique que l’on peut décrire comme étant institutionnalisée»

Un tour de vis pour tout le monde

Magic Mountains, qui rappelle que ces manœuvres pourraient relever de l’escroquerie pénale, a décidé de ne pas saisir la justice. Les sanctions internes ont toutefois été renforcées pour les stations incriminées, sans pour autant les exclure du réseau. Une approche ferme et conciliante qui, espère la coopérative, dissuadera les idées d'aigrefins futures.

Sebastien Travelletti, lors d&#039;une conférence de presse en 2020.
Sebastien Travelletti, lors d'une conférence de presse en 2020.Image: Keystone

Parallèlement, la coopérative entend aussi s’attaquer au resquillage des clients qui utilisent l'abonnement d'un tiers. Au micro de la RTS, Travelletti indique:

«On l'estime entre 3 et 5%, mais il est difficile à quantifier de manière précise»

Pour ce faire, le directeur annonce vouloir miser sur l’introduction prochaine d’un système automatisé par intelligence artificielle permettant la comparaison de la photo des visiteurs au moment de l'achat du Pass à celle prise lors du passage aux tourniquets.

(ysc)

