Un déraillement perturbe le trafic entre Fribourg et Berne

Des retards et des annulations sont à prévoir. Le trafic ferroviaire entre Fribourg et Berne a été interrompu entre Guin et Schmitten (FR).

Le trafic ferroviaire entre Fribourg et Berne a été interrompu jeudi matin entre Guin et Schmitten (FR). Un déraillement en est la cause, selon le service d'information ferroviaire Railinfo.

La perturbation devrait durer jusqu'à 10 heures environ. Les trains Intercity, Interregio, régionaux et le RER sont concernés. Les voyageurs doivent s'accommoder de retards et d'annulations. Des bus de remplacement seront organisés, précisent les CFF. (ag/ats)