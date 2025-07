Les CFF font de gros changements avec les billets internationaux

Un nouveau sondage révèle que la plupart des voyageurs préfèrent le train à la voiture lorsqu’ils voyagent en Europe. Les CFF souhaitent désormais simplifier le processus de réservation des billets. Voici les nouvelles offres.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

Le train a longtemps présenté un désavantage face à l’avion pour les voyages à l'étranger. Dans l'application CFF, par exemple, il n’était pas possible d’acheter des billets pour les trains internationaux jusqu'à récemment. A l’inverse, les frontières nationales n’étaient pas un problème pour la réservation de vols.

Mais ça a changé: depuis 2024, il est désormais possible d’acheter des billets CFF pour la plupart des trains vers les pays voisins depuis son smartphone ou son ordinateur. Depuis fin juin, les billets pour les trains de nuit peuvent également être achetés via l'application CFF. Tous les billets pour les trains internationaux à destination ou en provenance de la Suisse sont disponibles dans l'application et sur le site web des CFF.

Depuis la mi-juin, les billets pour les trains Frecciarossa entre l’Italie et la France, ainsi que ceux qui circulent en France même, peuvent également être achetés via tous les canaux des CFF - y compris l'application et le site. Ces trains de la compagnie ferroviaire italienne circulent sur les lignes Paris-Marseille, Paris-Lyon et Paris-Milan. Les trains Frecciarossa qui circulent uniquement en Italie peuvent, quant à eux, être réservés depuis longtemps via les CFF.

Réduction des ventes au guichet CFF

De plus, une nouvelle extension est prévue dès cet automne: les billets pour les trains à grande vitesse Iryo en Espagne pourront également être achetés via les CFF. Les trains Iryo relient Madrid à plusieurs grandes villes espagnoles, dont Barcelone, Valence et Séville, selon un communiqué des CFF que nous avons pu consulter

Depuis plusieurs mois, il est possible d’acheter dans l’application ou sur le site des CFF des billets de train pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les trains Eurostar à destination de Londres (par exemple depuis Paris), ainsi que les trains reliant la Suisse à Bratislava ou à Barcelone, peuvent également être réservés en ligne avec la plateforme helvétique.

Par contre, les CFF ont réduit l’offre de billets pour les trains internationaux disponibles au guichet. En raison du remplacement d’un ancien système de vente, les CFF ne vendent plus, depuis le 1er janvier 2024, de billets pour les trains circulant à l’intérieur:

De la Croatie.

De la Slovénie.

De la Hongrie.

De la Norvège.

De la Suède.

De la Finlande.

Du Portugal.

De la Pologne.

L'offre de l'application CFF augmente

Les Suisses sont les champions européens du nombre de kilomètres parcourus chaque année en train. De plus, l'utilisation des transports publics pour les loisirs et pour des excursions en Suisse est en forte hausse depuis des années.

Le choix du moyen de transport est influencé par la simplicité et la flexibilité de la réservation, en plus du prix du billet et de l'aspect écologique.

Pour les escapades urbaines à l’étranger, seuls 43% des personnes utilisent le plus souvent le train, contre 69% qui prennent généralement l’avion, selon un sondage représentatif de l’institut Marketagent, commandé par l'agence de voyage allemande Dertour, auprès de 1000 personnes en Suisse. Plusieurs réponses étaient possibles, par exemple en cas d'utilisation combinée de différents moyens de transport. Toujours est-il que le train reste plus populaire que la voiture ou les bus longue distance.

Les voyages en train à l'étranger de plus en plus accessibles

Choisir un moyen de transport respectueux du climat est important pour 53% des sondés, selon l’enquête. De plus en plus de personnes s’intéressent à aller visiter des villes en train, indique Dertour dans un communiqué. Cela concerne non seulement les courts séjours sur un week-end, mais aussi les voyages vers la Méditerranée, par exemple.

«Le train répond à la tendance des vacances d’été plus lentes. Il offre confort, durabilité et de plus en plus de liaisons directes attractives.» Mike Jakob, directeur des ventes de Railtour (Dertour)

Cet été, des trains directs des CFF relient de grandes villes européennes, mais aussi Zurich à Sestri Levante et Pise, ou Lausanne et Genève à Marseille.

Ces nouvelles liaisons et l’extension des billets internationaux disponibles en ligne devraient continuer à favoriser les voyages en train à l'étranger.

Traduit de l'allemand par Anne Castella