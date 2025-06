Eurostar a prévu d'acquérir jusqu'à 50 nouveaux trains aptes à rouler dans le tunnel sous la Manche d'ici 2030. Image: EPA

Cette compagnie ferroviaire veut relier Londres et Genève

Grâce à l'arrivée de nouveaux trains, Eurostar prévoit de relier Londres à Francfort et Genève. C'est la première fois que la compagnie proposera des liaisons directes entre la Grande-Bretagne et la Suisse et l'Allemagne.



La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mardi son intention d'ouvrir de nouvelles destinations «au début des années 2030» avec deux liaisons Londres-Genève et Londres-Francfort, plus une autre entre Amsterdam et Genève, grâce à l'arrivée de nouveaux trains et face à la menace de concurrents.

Eurostar a prévu d'acquérir jusqu'à 50 nouveaux trains aptes à rouler dans le tunnel sous la Manche d'ici 2030, et s'est fixé comme objectif de transporter 30 millions de passagers par an d'ici la fin de la décennie. «La demande pour le voyage en train en Europe est forte, les clients souhaitent aller plus loin que jamais en train», a souligné la directrice générale d'Eurostar, Gwendoline Cazenave.

C'est la première fois que la compagnie proposera des liaisons directes entre la Grande-Bretagne et la Suisse et l'Allemagne.

Un potentiel d'un million de voyageurs par an à Genève

L'annonce de nouvelles liaisons entre Londres et le continent est assez rare, en raison de la nécessité d'ouvrir une frontière britannique dans les gares concernées, avec recrutement de policiers britanniques pour effectuer les contrôles.

La dernière en date remonte à 2020, avec l'inauguration du trajet Londres-Amsterdam. Fin 2023, Eurotunnel avait fait savoir que les études de marché et les études pour l'aménagement des gares étaient terminées à Francfort et Cologne, invitant les opérateurs à se lancer avec de nouvelles destinations.

L'opérateur du tunnel sous la Manche voyait un potentiel de deux millions de voyageurs par an entre Londres et l'Allemagne. Pour Genève, le potentiel est d'un million de voyageurs par an, toujours selon Eurotunnel.

Des concurrents se manifestent

Grâce aux nouveaux trains, Eurostar souhaite aussi augmenter la fréquence des voyages entre Londres et Paris, pour attirer deux millions de passagers annuels supplémentaires sur cette liaison. Actuellement, la compagnie dispose de 51 trains, dont 25 sont utilisés pour les liaisons transmanches.

Le Londres-Amsterdam va également être renforcé avec cinq allers-retours par jour d'ici décembre prochain contre trois actuellement. Eurostar a effectué ces annonces en parallèle de résultats financiers pour l'année 2024 marqués par un chiffre d'affaires à 2 milliards d'euros, en hausse de 2% sur un an.

Environ 19,5 millions de passagers sont montés dans un train Eurostar l'année dernière, soit une hausse de 5% par rapport à 2023. La compagnie est spécialisée dans les liaisons internationales entre la France, la Grande-Bretagne et le Benelux. Elle est détenue majoritairement par SNCF Voyageurs.

D'autres compagnies ambitionnent de se lancer dans le tunnel sous la Manche pour concurrencer Eurostar, comme Trenitalia et Virgin d'ici 2029. (jzs/ats)