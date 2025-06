De gauche à droite: Andorre-la-Vieille (Andorre), Sveti Stefan (Monténégro) et la seconde tour de Cesta (Saint-Marin). Image: Shutterstock

8 destinations de rêve proches de la Suisse trop souvent oubliées

A l'approche de l'été, nombreux sont ceux qui recherchent la destination idéale pour leurs vacances. Si vous êtes en panne d'inspiration ou craignez les plages encombrées de touristes, nous avons huit idées grandioses pour partir cet été pas loin de la Suisse.

C'est attendu: durant les mois de juillet et d'août, les aéroports vont être pris d'assaut par une cohue empressée de s'entasser sur une plage à Majorque ou de jouer des coudes dans les rues étriquées de Venise.

Mais si vous êtes comme nous, vous ne supportez probablement ni les hurlements de bébés dans l'avion, ni les foules qui gangrènent invariablement paysages comme monuments.

Et certainement pas non plus les stations balnéaires profitant de la haute saison pour vendre du carpaccio hors de prix, surgelé et aromatisé à la salmonelle. Voici donc nos huit idées originales pour vos prochaines vacances:

Le Monténégro

🌄 Les Bouches du Kotor

Si vous êtes sensible aux environnements préservés et que vous souhaitez piquer une tête dans l'Adriatique, ne cherchez pas plus loin que le Monténégro. Véritable joyau oublié des Balkans, ce pays recèle des paysages d'une beauté renversante. Plages, forêts, criques, montagnes, campagnes bucoliques: tout y est!

Pour s'assurer de s'en mettre plein la vue, les bouches du Kotor sont à mettre au centre des priorités. L'avantage du pays, c'est que tout est à une distance raisonnable. Avec une voiture de location, en bus ou en train, les villes de Budva, Sveti Stefan, Tivat ou le parc national de Karuc peuvent être parcourus sans avoir à faire de longs trajets. Laissez donc la Croatie à la plèbe et partez l'esprit tranquille.

La vieille ville historique de Kotor et la baie du même nom sur la mer Adriatique. Image: Shutterstock

L'archipel d'Aland

🏞️ Mariehamn & alentour

Vous n'en avez probablement jamais entendu parler et c'est bien normal: le fabuleux archipel n'est pas un pays souverain, mais un territoire autonome appartenant officiellement à la Finlande. Curieusement, ses habitants parlent tous le suédois.

Constitué de 6 500 îles, dont 80 sont habitées, ce territoire unique en son genre situé dans le golfe de Botnie, entre la Suède et la Finlande, est à découvrir en bateau et en voiture. Pour y accéder, le plus simple reste encore de voyager à Helsinki, la capitale de la Finlande, d'y prendre une voiture de location, puis de se rendre dans la ville voisine de Turku pour y prendre le ferry véhiculé pour Mariehamn.

Ensuite, à vous les routes dégagées reliées par de charmants ponts entre campagnes, baies et fjords. Une destination toute trouvée pour ceux en manque d'évasion et de liberté.

Le château de Kastelholm est l'un des lieux emblématiques de l'archipel d'Aland. Image: Shutterstock

L'Andorre

🏔️ Andorre-la-Vieille

Juchée au centre des Pyrénées, entre la France et l'Espagne, cette petite principauté a tout pour plaire, en été comme en hiver.

Que vous aimiez skier, les randonnées, la montagne, les bois, la nature ou les bains chauds: vous pouvez être sûr de trouver votre bonheur. Si vous y allez en fin d'année, vous serez émerveillé par les décorations de Noël et les rues enluminées de la capitale.

Le plus difficile avec l'Andorre, c'est encore de s'y rendre. En effet, il n'existe pas d'aéroport ni de gare ferroviaire, et seules de longues routes sinueuses permettent d'atteindre le territoire, bien loin des autoroutes française et espagnole. Ne serait-ce pas là, finalement, l'occasion parfaite de vous organiser le plus beau des road trips?

Andorre-la-Vieille, la capitale de l'Andorre, abrite notamment Caldea, un immense centre de spa et d'eaux thermales. Une visite toute trouvée après une journée de marche ou de ski. shutterstock

La Slovénie

🌳 Ljubjana & Triglav

Moins éloignée que la capitale autrichienne de Vienne, la Slovénie est pourtant plus rarement dans les conversations quand il s'agit de vacances. Et quelle erreur! En été, la nation slovène propose un climat doux, un cadre idyllique entre mer, montagnes, rivières et forêts luxuriantes, et un patrimoine historique qui n'a pas à rougir devant la Hongrie ou la Tchéquie.

La Slovénie est un pays qui peut donner l'impression d'en avoir visité plusieurs en l'espace d'une petite semaine. Vous pouvez flâner dans les rues de la capitale un jour, partir en expédition à vélo au bord du lac de Bled le suivant, vous retrouver à explorer la fantastique région boisée du Triglav le surlendemain et terminer sur une visite inoubliable de Piran, avant de bronzer sur le littoral slovène, face à l'Adriatique.

Le lac de Bled, dans la partie nord-ouest du pays, est l'une des merveilles de l'Europe centrale. Image: Shutterstock

Chypre

🏝️ Larnaca & Nicosie

On le concédera volontiers, l'île de Chypre n'est pas tout à fait à côté de la Suisse. Cependant, comme pays européen, on oublie souvent de le considérer au moment de planifier ses vacances. D'autres territoires insulaires, comme Malte ou Crète, prennent souvent l'ascendant.

Chypre, surnommée l'«île aux chats», est un havre de paix. Pourtant, sa capitale, Nicosie, est divisée en deux par une frontière illégitime qui sépare les parties grecque et turque du territoire. Si vous êtes muni de votre passeport, vous pourrez ainsi vous rendre des deux côtés et avoir le sentiment d'avoir changé de continent en quelques pas. Une expérience aussi déroutante que marquante!

Outre son centre historique nicosien, Chypre est aussi avenante grâce à Larnaca, sa principale ville côtière (côté grec). Ici, pas de grands hôtels ou d'immeubles, mais une ville préservée et typique, encadrée par la mer, son célèbre lac salé constellé de flamants roses et ses vestiges romains. Si vous aimez la randonnée, sachez qu'un système de cars vous emmènera facilement dans toutes les grandes villes du pays. Il vous sera donc aisé de rejoindre les régions du cap Greco et du mont Olympe, fourmillantes de parcours pédestres.

L'église Saint-Lazare, au centre-ville de Larnaca, est située à deux pas de Finikoudes, la principale plage de la région. Image: Shutterstock

Saint-Marin

🏰 Le mont Titano

Totalement enclavé et proche de la côte est de l'Italie, juste à côté de Rimini, Saint-Marin est un micro-Etat montagneux renfermant une somptueuse forteresse agrippée à flan de montagne et hérissée de tours. Perchée sur le mont Titano, la cité fortifiée de Saint-Marin surplombe toute la région et offre une vue imprenable à 360°, jusqu'au bord de la mer.

Si vous aimez les voyages en train, vous serez heureux d'apprendre que des liaisons directes des CFF vers Milan au départ de Genève, Bâle ou Zurich existent et sont desservies plusieurs fois par semaine. De là, vous pouvez aisément rejoindre Rimini et vous rendre en navette à Saint-Marin. Ne serait-ce pas là l'idée toute trouvée pour une escapade le temps d'un long week-end?

La forteresse de Saint-Marin, au sommet du mont Titano. Image: Shutterstock

Le Liechtenstein

🏕️ Et le lac de Constance

On vous voit déjà sourire à la mention de ce pays, parmi les plus petits du monde. Bien plus qu'un 27e canton, le Liechtenstein et sa capitale Vaduz pourraient bien vous surprendre.

Ceinte par le Rhin et les montagnes, la région foisonne de sentiers champêtres reliant villages et châteaux, dans un décor variant entre paysages alpins, forestiers et campagnards.

Moyennant quelques changements entre Zurich et Vaduz, vous pourrez aisément découvrir cet étonnant pays en train. Et, s'il vous reste du temps dans votre journée ou votre week-end, pensez au lac de Constance! Côté autrichien, la ville de Bregenz est un bel endroit où se promener, après avoir traversé Feldkirch. Côté allemand, la superbe île de Mainau et son jardin botanique saura vous laisser un souvenir impérissable. Et côté suisse, la ville de Saint-Gall n'attend qu'à être visitée!

Le château de Vaduz constitue le principal monument du pays. Il couronne la capitale, Vaduz, de ses tours et fortifications. Image: Shutterstock

La Hollande

🌿 Région d'Utrecht

Contrairement à la plupart des pays de cette liste, les Pays-Bas sont, quant à eux, bien présents dans l'esprit des vacanciers. S'il est couramment question de se rendre à Amsterdam, nous vous proposons ici de découvrir la région circonvoisine d'Utrecht. Très facilement accessible, à une heure de train de la capitale et une heure en demie de Rotterdam, Utrecht sait charmer ses visiteurs par son architecture typique et sa taille humaine.

Vous le savez certainement, mais la Hollande est l'endroit parfait pour les balades à vélo. En effet, son territoire dépourvu de reliefs et ses campagnes merveilleuses sont le cadre idéal pour explorer à bicyclette. Vous pourriez par exemple traverser les villages charmants de Gouda, Breukelen, Woerden ou Montfoort, et vous prévoir une après-midi pour parcourir les jardins de l'extraordinaire château de Haar.

Promis, la vue des champs, forêts et maisons cernés de canaux, rivières et ruisseaux vous laissera nostalgique de votre venue. Et, puisque rien ne l'empêche, pourquoi ne pas faire un saut pendant votre séjour du côté d'Amsterdam pour vous imprégner de l'atmosphère et de la culture légendaire de la ville?