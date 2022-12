Un train Léman Express en gare de Genève. Image: keystone

Ces chiffres le prouvent, les Suisses adorent leurs trains

Personne en Europe ne voyage plus en train que les Suisses. C'est ce que montre une comparaison par pays.

André Bissegger / ch media

Les Suisses aiment le train: en 2021, chaque habitant du pays a pris en moyenne le train 48 fois, parcourant ainsi une distance de 1628 voyageur-kilomètre. La Suisse reste ainsi la championne d'Europe des déplacements en train, tant en termes de nombre de passagers que de distance parcourue. C'est ce que montre une comparaison publiée lundi par Litra, le service d'information sur les transports publics.

Derrière la Suisse, on trouve:

Le Luxembourg (26 voyages en train par personne par année)

L'Autriche (24)

Le Danemark (23)

L'Allemagne (21)

En fin de classement, on trouve les habitants de la Lituanie et de la Grèce: ils n'ont pris le train qu'une seule fois en moyenne l'année dernière. La Bulgarie, la Roumanie, l'Irlande et la Croatie, également bas dans la liste, ont enregistré trois voyages en train par personne.

Des chiffres en retard même par rapport à l'avant-Covid

Les chiffres montrent toutefois l'impact de la pandémie sur la demande. Ainsi, l'année dernière, il y a eu moins de voyages en train par personne en Europe qu'avant la crise: en moyenne, les Européens ont pris le train 13 fois. Si c'est un voyage en moyenne de plus qu'en 2020, cela reste inférieur au chiffre de 2019, où l'on comptait en moyenne 18 voyages en train.

En ce qui concerne les voyageurs-kilomètres, la Suisse, avec ses plus de 1600 pkm, est encore 35% en-dessous du niveau de 2019, mais elle relègue la France (1118), l'Autriche (933) et la Suède (768) aux dernières places.

La France a toutefois dépassé l'Autriche et, avec une baisse de 22% par rapport à 2019, elle enregistre également un recul post-Covid moins important que la Suisse.

Selon la Litra, on retrouve à la fin du classement les mêmes pays que pour les trajets de personnes, à l'exception de la Roumanie.

Augmentation de la demande

Pour l'année en cours, les CFF s'attendent à une augmentation de la demande, comme le montre un coup d'œil sur le troisième trimestre 2022, le plus fort de l'année en cours.

Les voyageurs-kilomètres parcourus se situent déjà à un niveau similaire à celui d'avant la pandémie. Par rapport à la valeur record du troisième trimestre 2019, il reste toutefois une baisse de 4,9%, selon la Litra.