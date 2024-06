Un homme a importuné les passagers, puis a dirigé son agressivité contre le mécanicien du train de la ligne Vevey-Les Pléiades. Image: dr

Il bloque un train romand et menace son mécanicien

Un trentenaire domicilié en France a été condamné par le Ministère public de l’Est vaudois pour avoir perturbé le trafic ferroviaire et agressé des passagers et le mécanicien du train.

Un voyageur agité a perturbé le trafic ferroviaire Vevey-Les Pléiades le soir du 20 décembre dernier, importunant et effrayant les autres passagers avant d'agresser le mécanicien. La justice s'est saisie de son cas et l'a puni ce vendredi pour «injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer», rapporte 24 Heures.

Rembobinons: l'individu en question, un trentenaire domicilié en France, a d'abord fait du tapage dans le train, proférant des injures et menaçant les autres passagers. Ces derniers ont alerté le mécanicien, qui a arrêté le train à La Chiésaz, ce qui a déclenché la colère de notre homme.

Descendu sur le quai, il a tambouriné sur le train et s'est placé en travers de la voie, bloquant le trafic. Il a fallu 19 minutes pour effectuer le trajet entre Saint-Légier et Blonay, habituellement accompli en 6 minutes, indique le quotidien vaudois. L'exploitation du tronçon où circulent quatre trains par heure dans chaque sens a été largement perturbée.

En gare de Blonay, l'homme a foncé avec son chien sur le conducteur, le forçant à se réfugier dans sa cabine pour appeler la police. Après plusieurs péripéties, l'agresseur est finalement interpellé. Sans antécédents judiciaires, l'homme a été condamné à 90 jours-amende avec sursis et à une amende de 600 francs. (jah)