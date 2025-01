Le choix des TPF s'est porté sur le modèle Mercedes-Benz eCitaro. Image: Mercedes Benz

Les transports fribourgeois mettent 20 millions pour des bus électriques

Les TPF mettent le paquet dans leur stratégie de durabilité. Ils viennent de commander 24 bus électriques et ambitionnent de décarboner toute leur flotte de bus pour les lignes soumises à une concession à l’horizon 2033.

Les Transports publics fribourgeois (TPF) accélèrent leur stratégie de durabilité. Ils passent, pour 20 millions de francs environ, une première commande concernant 24 véhicules électriques, avec une mise en service prévue en décembre 2026.

Le choix porte sur le modèle Mercedes-Benz eCitaro de la société Daimler Buses Suisse, basée à Winterthour (ZH), ont indiqué mercredi les TPF. La commande concerne des bus d'une longueur de 18 mètres (articulés) et de 12 mètres à recharge rapide par pantographe descendant, précise le communiqué.

Le montant de 20 millions sera adapté en fonction des options choisies. «Modernes et respectueux de l’environnement», les véhicules circuleront pour le trafic urbain (Agglo à Fribourg et Mobul à Bulle), mais aussi régional dans deux ans, compte tenu du délai de livraison et des véhicules à remplacer.

Jusqu'à 183 véhicules

Dans la phase d’appel d’offres, les bus ont fait l’objet d’une analyse approfondie et de tests poussés sur le réseau. La première commande sera suivie d’autres. Lors de l’adjudication, les TPF se sont engagés à acquérir, ces cinq prochaines années, un minimum de 35 véhicules eCitaro et au maximum 183.

Les acquisitions s’inscrivent dans la stratégie de durabilité de l'entreprise, rappelle le communiqué. Avec le soutien de leurs commanditaires, les TPF ambitionnent en effet de décarboner toute leur flotte de bus pour les lignes soumises à une concession à l’horizon 2033.

Votation cantonale

Actuellement, c'est le cas seulement pour 13% des véhicules, bus électriques et trolleybus à batterie confondus. Pour mémoire, le peuple fribourgeois a accepté en mars 2023, via un référendum financier obligatoire, une augmentation des fonds propres des TPF de 60 millions de francs.

La dotation a été suivie par les deux autres actionnaires principaux, la Ville de Fribourg pour 12,5 millions et les CFF pour 3,8 millions. L'argent doit permettre aux TPF d’investir dans du nouveau matériel roulant décarboné et cela, sans charges d’intérêts pour les commanditaires. (sda/ats)