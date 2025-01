Sony a présenté sa voiture électrique mais il y a un problème

Afeela 1: Sony et Honda construisent ensemble une voiture électrique. Image: sony

Sony dévoile sa voiture électrique, mais quelque chose cloche

La voiture électrique de Sony et Honda devient réalité. C'est en quelque sorte une PlayStation sur roues. Toutefois, son prix pose question.



Il y a exactement cinq ans, Sony étonnait le monde de la technologie et de l'automobile en présentant un prototype de voiture électrique sorti de nulle part. Aujourd’hui, il est désormais possible de la pré-commander en ligne, mais uniquement en Californie pour l'instant.

Le modèle, nommé Afeela 1, sera disponible en deux variantes, à partir de 90 000 et 103 000 dollars US, ont annoncé conjointement Sony et Honda lundi au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.



Voici à quoi ressemble l'Afeela 1 1 / 14 Voici à quoi ressemble l'Afeela 1 La voiture de Sony a déjà été présentée en 2023 et 2024 au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Il s'agirait désormais du design quasi définitif.

Un peu de luxe...

La première voiture électrique de Sony Honda Mobility est une berline haut de gamme de 4,92 mètres de long, 1,9 mètre de large et 1,46 mètre de haut — comparable à des modèles comme la Tesla Model S, la BMW i5, l'Audi A6 et la Mercedes EQE. La traction intégrale est assurée par deux moteurs de 180 kW (2×245 ch) et la batterie de 91 kWh doit permettre une autonomie de 480 kilomètres selon la norme américaine EPA, relativement réaliste. Selon la norme WLTP en vigueur chez nous, cela correspondrait à environ 570 kilomètres.

Cependant, Sony et Honda mettent davantage l’accent sur l’électronique de divertissement et la conduite semi-autonome plutôt que sur la puissance ou l’autonomie.

Beaucoup de divertissement

Le grand écran tactile peut être utilisé pour regarder Netflix ou jouer à des jeux vidéo. Des manettes de jeu peuvent être couplées à la voiture. Image: sony

La voiture dispose de grands écrans qui s'étendent sur toute la largeur du tableau de bord, de 40 capteurs pour la conduite semi-autonome (caméras, LiDAR, radar et ultrasons) et d'un habitacle optimisé pour le divertissement. Ainsi, l'écran tactile extrêmement large ne se contente pas d'afficher le système de navigation ou des contenus multimédias, il permet également de jouer à des jeux vidéo.

Les représentations sur les grands écrans sont réalisées à l'aide du logiciel Unreal Engine — comme il se doit pour une Playstation Car. Sur le modèle le plus cher, les passagers arrière peuvent également utiliser le système de divertissement avec diverses applications sur leurs propres écrans.

Des écrans partout. Image: honda

Dans l'Afeela 1, tout est axé sur la technologie et l'IA: le système audio utilise le 360 Spatial Sound de Sony pour un son tridimensionnel. La réduction du bruit à l'intérieur de la voiture est aussi particulière, visant à optimiser l'expérience de divertissement.

L'unité de contrôle pour les systèmes d'assistance à la conduite a une puissance de calcul de 800 TOPS. Celle-ci est utilisée pour traiter les données des 40 caméras et capteurs pour la conduite semi-autonome. Ce qui semble incroyablement génial ne permet en fin de compte qu'une conduite semi-automatisée de niveau 2+, ce que d'autres peuvent également faire.



Avec cette voiture, Sony s'adresse donc à un public technophile au porte-monnaie bien garni. Il est ainsi possible de personnaliser le bruit des moteurs électriques et de converser avec la voiture à la manière de K.I.T.T. (voir la vidéo ci-dessous). Un aspect qui pourrait être apprécié dans les pays asiatiques.

En bonus, il y a un aileron arrière rétractable et un écran mince à l'avant, qui doit afficher des informations telles que le statut de la batterie. Un gadget que d'autres fabricants ont déjà présenté il y a plusieurs années.

L'écran d'affichage à l'avant doit indiquer l'état de la charge, du trafic et les données météorologiques. image: honda

Pas avant 2026 et l'Europe devra attendre

Le modèle Afeela 1 Signature, qui coûte plus de 100 000 dollars, devrait être livrée aux Etats-Unis à partir de 2026, tandis que les personnes intéressées devront attendre 2027 pour le modèle Afeela 1 Origin, moins cher (à partir de 90 000 dollars). Le prix d'achat comprend un abonnement de trois ans à différentes fonctions de conduite en ligne, mais les détails relatifs à ces options ne sont pas encore connus.

La berline électrique sera produite aux Etats-Unis et commercialisée par la coentreprise Sony Honda Mobility sous la nouvelle marque Afeela. Notons qu’il sera, dans un premier temps, possible de réserver l'Afeela 1 qu'en Californie, de loin le plus grand marché pour les voitures électriques aux Etats-Unis. Ce n'est qu'en 2027 que la voiture électrique arrivera au Japon, un marché particulièrement difficile. On ne sait pas encore si et quand un lancement européen est prévu.

Une affaire pour la casse?

Apple a échoué avec l'Apple Car. Sony et Honda veulent faire mieux. Cependant, il est légitime de douter de chances de cette Playstation sur roues de trouver un large public avec son prix de 100 000 dollars. En effet, l'Afeela 1 arrive cinq ans trop tard et propose des performances pour le moins banales en comparaison avec ce qui se trouve déjà sur le marché.

Xiaomi montre quant à lui comment un groupe technologique peut construire des voitures électriques couronnées de succès. Le SU7 du fabricant de smartphones s’est déjà vendu à plus de 135 000 exemplaires au cours de sa première année. Ce véhicule électrique, rempli de technologies modernes, est proposé en Chine à partir de l’équivalent de 26 800 francs suisses. Pour Sony, la concurrence s’annonce difficile.

Traduit et adapté par Noëline Flippe