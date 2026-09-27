Vaud a voté sur ses impôts: voici les résultats
Le canton de Vaud votait ce dimanche sur l'un des objets cantonaux les plus brûlants de la dernière décennie: l'initiative dite des 12%. Elle demande de baisser l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune, une mesure réclamée de longue date par la droite et les milieux économiques, mais ardemment combattue par la gauche et les syndicats.
Le texte a convaincu 53% des votants (après 99% du dépouillement), le taux de participation frôlant les 50%. Ce résultat constitue une victoire pour la droite et les milieux économiques face à la gauche et aux syndicats, mais aussi au détriment du Conseil d'Etat qui recommandait un refus de l'initiative.
Lancé par la Chambre vaudoise immobilière (CVI), la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et la Fédération patronale vaudoise (FPV), le texte avait été déposé en 2023 avec 28 000 signatures (sur 12 000 nécessaires). Il exige un rabais de 12% de la facture finale de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune.
Une large coalition de partis de gauche et de syndicats vaudois s'est opposée à l'initiative dite des 12%, soumise au vote ce 27 septembre. Elle dénonçait une baisse d'impôts «inégalitaire et dangereuse» pour les prestations publiques et appelait donc la population à rejeter cette «arnaque». Selon le comité du «Non», les chiffres sont sans appel: sur les 100 millions de baisses de l'impôt sur la fortune, 85% iraient aux 10% les plus fortunés, tandis que 70% des Vaudoises et Vaudois «n'en verraient tout simplement pas la couleur»:
Voici ce qu'ont décidé les Vaudois 👇
Initiative populaire « Baisse d’impôts pour tous — Redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne »
Dépouillés: 299/300 | Etat: Résultats intermédiaire
53,1% Oui
46,9% Non
Les deux objets fédéraux, pour les Vaudois
Les Vaudois se sont donc également exprimés sur les deux initiatives fédérales: l'initiative sur la neutralité et celle sur l'alimentation. Voici ce qu'en ont pensé les citoyens du canton de Vaud:
Initiative sur l’alimentation
Dépouillés: 300/301 | Etat: Résultats intermédiaire
25,9% Oui
74,1% Non
Initiative sur la neutralité
Dépouillés: 300/301 | Etat: Résultats intermédiaire
27,0% Oui
73,0% Non
Résultat des votes
Dépouillés: 17/26 | Etat: 13:52 h
Initiative sur la neutralité
Etat: Estimations
29,0% Oui
71,0% Non
0 cantons
15 cantons
Gemeinde
234/325
Initiative sur l’alimentation
Etat: Estimations
28,0% Oui
72,0% Non
0 cantons
15 cantons
Gemeinde
234/325
(hun/ats)