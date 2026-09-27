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Vaud vote la baisse d'impôt de 12%, le résultat du 27 septembre

Une affiche de la gauche politique contre l&#039;initiative 12% (&quot;Baisse d&#039;impots pour tous, Redonner du pouvoir d&#039;achat a la classe moyenne?&quot;) est visible le mercredi 2 septembre ...
Vaud votait sur ses impôts ce dimanche 27 septembre.Image: KEYSTONE

Vaud a voté sur ses impôts: voici les résultats

Les électeurs vaudois, outre les deux objets fédéraux, votaient sur un texte explosif: une baisse d'impôt générale. Et les contribuables auront droit à un allègement fiscal.
27.09.2026, 12:1527.09.2026, 13:20

Le canton de Vaud votait ce dimanche sur l'un des objets cantonaux les plus brûlants de la dernière décennie: l'initiative dite des 12%. Elle demande de baisser l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune, une mesure réclamée de longue date par la droite et les milieux économiques, mais ardemment combattue par la gauche et les syndicats.

Le texte a convaincu 53% des votants (après 99% du dépouillement), le taux de participation frôlant les 50%. Ce résultat constitue une victoire pour la droite et les milieux économiques face à la gauche et aux syndicats, mais aussi au détriment du Conseil d'Etat qui recommandait un refus de l'initiative.

Lancé par la Chambre vaudoise immobilière (CVI), la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et la Fédération patronale vaudoise (FPV), le texte avait été déposé en 2023 avec 28 000 signatures (sur 12 000 nécessaires). Il exige un rabais de 12% de la facture finale de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune.

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Une large coalition de partis de gauche et de syndicats vaudois s'est opposée à l'initiative dite des 12%, soumise au vote ce 27 septembre. Elle dénonçait une baisse d'impôts «inégalitaire et dangereuse» pour les prestations publiques et appelait donc la population à rejeter cette «arnaque». Selon le comité du «Non», les chiffres sont sans appel: sur les 100 millions de baisses de l'impôt sur la fortune, 85% iraient aux 10% les plus fortunés, tandis que 70% des Vaudoises et Vaudois «n'en verraient tout simplement pas la couleur»:

«Sur l'impôt sur le revenu, le chiffre de 12% n'est pas correct, car 7% ont déjà été accordés par le Grand Conseil. Sur les 5% restants, près des trois quarts du cadeau fiscal seraient captés par le quart des contribuables les mieux payés, alors que les revenus les plus bas ne recevraient rien.»

Voici ce qu'ont décidé les Vaudois 👇

Initiative populaire « Baisse d’impôts pour tous — Redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne »

Dépouillés: 299/300 | Etat: Résultats intermédiaire

53,1% Oui

46,9% Non

Les deux objets fédéraux, pour les Vaudois

Les Vaudois se sont donc également exprimés sur les deux initiatives fédérales: l'initiative sur la neutralité et celle sur l'alimentation. Voici ce qu'en ont pensé les citoyens du canton de Vaud:

Initiative sur l’alimentation

Dépouillés: 300/301 | Etat: Résultats intermédiaire

25,9% Oui

74,1% Non

Initiative sur la neutralité

Dépouillés: 300/301 | Etat: Résultats intermédiaire

27,0% Oui

73,0% Non

Résultat des votes

Live

Dépouillés: 17/26 | Etat: 13:52 h

Initiative sur la neutralité

Etat: Estimations

29,0% Oui

71,0% Non

0 cantons

15 cantons

Gemeinde

234/325

Initiative sur l’alimentation

Etat: Estimations

28,0% Oui

72,0% Non

0 cantons

15 cantons

Gemeinde

234/325

(hun/ats)

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