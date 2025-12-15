en partie ensoleillé
Uber révèle qui sont les Suisses les plus généreux

Uber révèle les habitudes des Suisses
Voici le plus gros pourboire offert sur Uber l'an dernier en Suisse

Destinations les plus populaires, temps d'attente ou trajets les plus longs: Uber a dévoilé quelques données sur les habitudes de la clientèle helvétique.
15.12.2025, 09:30

Uber s'implante de plus en plus profondément dans notre pays. Au cours de l'année 2025, la marque a élargi ses services à 11 nouveaux cantons et couvre désormais l'entièreté du territoire national. En Suisse romande, le Valais et Jura ont été les derniers à rejoindre le club.

Ce lundi, la marque revient sur cette «année passionnante» avec une analyse des habitudes des utilisateurs suisses. Elle en a profité pour sortir de ses archives quelques curiosités, plus ou moins insolites, relatives à la clientèle helvétique.

On a testé Uber Ski: c'est prometteur, mais pas sans failles

On y apprend par exemple que le trajet le plus long a relié Bâle à Belleville, commune française située au nord de Lyon - ce qui correspond à 323 kilomètres. Lugano-Venise (318 kilomètres) et Lucerne-Innsbruck (314 kilomètres) complètent le podium des courses les plus impressionnantes.

Le rapport révèle également que les cantons les plus généreux avec les pourboires sont Berne, Lucerne et le Valais, même si le record a été réalisé à Genève - 151 francs. A l'autre bout du classement on retrouve Vaud, le Tessin et Fribourg.

Plus de 1200 courses pour une seule personne

En effet, chaque canton possède ses propres caractéristiques, souligne Uber, qui en a analysé onze. On découvre notamment que les temps d'attente y varient fortement: à Genève, on attend en moyenne un peu plus de six minutes, contre 3,5 à Lucerne et Saint-Gall.

Le plus grand nombre de courses pour un seul utilisateur change de manière encore plus radicale suivant la région: en Valais, le record est de 128 voyages, contre 1260 à Zurich - plus de trois fois par jour, en moyenne. Avec 861 et 764 courses pour une seule personne, Vaud et Genève suivent de près.

Il est également intéressant de voir quelles étaient les destinations les plus populaires. Les réponses pratiques l'emportent: citons la gare CFF pour Bâle ou l'aéroport pour Genève et Zurich. On retrouve également beaucoup d'hôtels huppés, ainsi que des boîtes de nuit: le Heat Club à Sion ou le MAD à Lausanne. Uber nous apprend pourtant que les cantons «les plus festifs», ceux où la part de trajets effectués entre 22 heures et 4 heures du matin est la plus importante, sont Saint-Gall, Lucerne et Berne.

Plus surprenant, deux écoles figurent également dans le classement - l'Ecole Hôtelière de Lausanne et l'Université de Saint-Gall, ce qui peut fournir un indice quant au profil de leurs étudiants. Un peu le contraire de Fribourg, où les destinations les plus fréquentes sont Bulle et Villars-sur-Glâne.

