Les transports publics doivent continuer à accepter cette pratique

Allègement des primes: voici les cantons qui ont le plus à gagner

«C'est comme une guerre» entre la Suisse et la Russie

Selon le texte, les entreprises doivent accepter comme moyen de paiement l'argent liquide ou «un autre moyen simple ne nécessitant pas non plus de téléphone portable», comme une carte prépayée, a expliqué Andrea Gmür-Schönenberger (C/LU) pour la commission:

Les CFF testent un nouvel abonnement plus économique que l'AG

Au vu de la pression sur les coûts, les entreprises de transports publics peuvent être tentées d'abandonner les automates à monnaies ou les caisses à bord des véhicules, déplore le texte. Le fossé numérique risque de se creuser encore plus au sein de la population.

Lausanne aura une nouvelle rue piétonne

La Ville de Lausanne et les commerçants ont conclu un troisième accord pour améliorer l'accessibilité et l'attractivité du centre-ville. La rue Centrale deviendra piétonne.

Un nouvel accord a été trouvé entre la Ville de Lausanne et les associations de commerçants pour améliorer l'accessibilité et l'attractivité du centre-ville. C'est le troisième du genre dans le contexte des accords pour le tram et celui des limitations de vitesse.