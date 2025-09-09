Les transports ferroviaires suisses ont battu «un record absolu»

La Suisse reste imbattable dans le rail de voyageurs, mais n’arrive que troisième en Europe pour le fret ferroviaire.

La Suisse consolide sa place de leader européen du rail, loin devant ses voisins. Keystone

En Europe, la population suisse est celle qui utilise le plus le train pour se déplacer. C'est l'une des conclusions du rapport «Transports en chiffre 2025» publié par le Service d'informations pour les transports publics (Litra).

Dans aucun autre pays européen, le taux de personnes qui a utilisé les transports publics ferroviaires n'est aussi élevé qu'en Suisse, indique mardi le Litra:

«Avec un record absolu de 5,99 milliards de passagers-kilomètres au deuxième trimestre 2025, mettent en évidence le fait que la Suisse est le pays du rail par excellence.»

3e en termes de marchandises

Si la Suisse est imbattable dans le transport ferroviaire de voyageurs, la donne est différente pour le trafic de marchandises. En 2023, près de 34% des marchandises ont été transportées sur le rail en Suisse, ce qui en fait le troisième pays européen. Seule la Lettonie (44%) et la Lituanie (39,1%) ont fait mieux.

Au niveau du transport régional de voyageurs (TRV), le Litra souligne qu'il a augmenté son efficacité de plus de onze points de pourcentage. Selon les auteurs, il s'agit d'un signal fort, d'autant que le TRV constitue environ un tiers de l’ensemble des prestations de transports publics en Suisse.

Enfin, le Litra indique que le trafic est responsable d’environ un tiers de la consommation d’énergie et d’environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. La majeure partie des émissions nationales dues aux transports est imputable à la route. De plus, le transport ferroviaire ne nécessite qu’un dixième de la surface utilisée par le transport routier. (jah/ats)