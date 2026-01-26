faible pluie
Il n'aurait pas dû prendre son ticket dans le CarPostal

Car postal va accepter désormais les paiements par carte dans les bus. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
CarPostal opère plus de 800 lignes régulières en Suisse. (Image d'archives)Image: KEYSTONE

Il achète son billet trop tard et le paie très cher

En Argovie, un homme a acheté son titre de transport alors qu'il venait de monter dans un CarPostal, ce qui n'a pas échappé à un contrôleur. L'affaire a fini devant la justice.
26.01.2026, 09:3026.01.2026, 09:30

Un homme a renoncé à contester la décision de la justice argovienne après être monté dans un car postal sans billet. Il ne s'en tire toutefois pas sans encombre.

En réalité, il s'apprêtait à parcourir à pied les quelques centaines de mètres qui le séparaient de sa destination, a expliqué l'accusé devant le tribunal de district de Zurzach (AG). Il comparaissait pour infraction à la loi fédérale sur le transport de personnes.

«Soupçons d'abus» sur ces produits cosmétiques vendus par la Poste

Comprenez: pour avoir voyagé sans billet. Mais il était un peu en retard et a donc sauté dans un bus qui desservait – avec du retard lui aussi – l'arrêt situé près de son domicile. L'homme avait l'intention d'acheter son billet dans le bus à l'aide de l'application mobile. Mais un contrôleur à l'intérieur a remarqué l'incident.

Les choses se sont alors enchaînées et le contrôleur, ou plutôt CarPostal, a fini par porter plainte. L'homme a été condamné à une amende de 100 francs par ordonnance pénale. En outre, il s'est vu infliger des frais de procédure pénale de 300 francs, et CarPostal, en tant que partie civile et plaignante, a fait valoir une demande civile de 220 francs.

L'accusé a fait opposition à l'ordonnance pénale, et la justice a donc dû se pencher sur ce trajet, court mais coûteux.

Il déplore de «manque de souplesse» de CarPostal

Il voulait acheter son billet à bord, a-t-il martelé devant le tribunal, ajoutant: «Comme d'autres le font». Il s'est également offusqué de l'accusation du ministère public selon laquelle il aurait «utilisé un moyen de transport public sans titre de transport valable».

Quoi qu'il en soit, il a insisté sur la validité de son billet (acheté toutefois trop tard). Et il s'est plaint du manque de souplesse du contrôleur.

«Les fraudeurs coûtent 200 millions de francs aux transports publics»

La présidente du tribunal l'a ensuite informé de la possibilité de retirer son opposition. Après un bref moment de réflexion, il s'y est résolu.

Le mandat de répression devient ainsi exécutoire et le prévenu doit payer, en plus de l'amende, les frais de mandat de répression. des frais administratifs à CarPostal ainsi que des frais de justice. Et comme il est étranger, l'Office des migrations et de l'intégration du canton sera notifiée.

Adaptation en français par Valentine Zenker

