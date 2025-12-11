La nouvelle gare d’Avry-Matran (FR), inaugurée jeudi, remplacera les arrêts Rosé et Matran. Image: cff

Les CFF inaugurent une nouvelle gare dans le canton de Fribourg

Les CFF inaugurent la halte Avry-Matran (FR), première étape d’un projet de développement ferroviaire régional, remplaçant la gare vétuste de Rosé et améliorant l’accès, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Les CFF ont inauguré jeudi la nouvelle halte ferroviaire nommée Avry-Matran (FR), en présence des autorités cantonales et communales. Les trains du RER Fribourg/Freiburg la desserviront toutes les 30 minutes à partir de dimanche.

La halte a nécessité un investissement de 21,5 millions de francs, avec un chantier démarré au printemps 2024, ont rappelé les CFF pour l'occasion. Située entre Romont et Fribourg, elle est pourvue de deux quais, d’une longueur de 220 mètres, construits pour permettre aux voyageurs d’accéder aux trains de plain-pied.

Un projet qui s'inscrit dans un objectif global

Selon le communiqué, la nouvelle infrastructure d’Avry-Matran représente la première étape du développement ferroviaire nécessaire à la future desserte, au quart d’heure dans ce secteur, planifiée pour 2028 sous réserve des procédures d’approbation fédérales. Elle doit accompagner l'essor économique et démographique régional.

Dans l'immédiat, la halte sera desservie dès le changement d’horaire de dimanche par les lignes S40 et S41 du RER Fribourg/Freiburg, soit deux trains par heure et par sens, en remplacement de la gare de Rosé. Celle-ci sera fermée en raison de sa vétusté et de sa non-conformité à la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand).

Une gare pensée pour sa facilité d'accès

Un train supplémentaire le matin et en fin d’après-midi reliant Bulle et Fribourg fera également un arrêt à Avry/Matran, a précisé sur place l'ancienne régie fédérale. L’offre de bus de la région sera remaniée par ailleurs pour assurer les correspondances avec les trains des lignes S40 et S41.

Au nord des voies, la halte inaugurée jeudi est reliée directement au cycle d’orientation par un nouveau chemin de mobilité douce, qui fait partie intégrante de la TransAgglo. Au sud, un autre accès de mobilité douce, muni d’un abri à vélos, assure la connexion avec la commune de Matran. (sda/ats)