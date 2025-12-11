en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Cette halte inaugurée par les CFF remplace une gare vétuste

Nouvelle gare d&#039;Avry/Matran, dans le canton de Fribourg.
La nouvelle gare d’Avry-Matran (FR), inaugurée jeudi, remplacera les arrêts Rosé et Matran.Image: cff

Les CFF inaugurent une nouvelle gare dans le canton de Fribourg

Les CFF inaugurent la halte Avry-Matran (FR), première étape d’un projet de développement ferroviaire régional, remplaçant la gare vétuste de Rosé et améliorant l’accès, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
11.12.2025, 12:5211.12.2025, 12:52

Les CFF ont inauguré jeudi la nouvelle halte ferroviaire nommée Avry-Matran (FR), en présence des autorités cantonales et communales. Les trains du RER Fribourg/Freiburg la desserviront toutes les 30 minutes à partir de dimanche.

La halte a nécessité un investissement de 21,5 millions de francs, avec un chantier démarré au printemps 2024, ont rappelé les CFF pour l'occasion. Située entre Romont et Fribourg, elle est pourvue de deux quais, d’une longueur de 220 mètres, construits pour permettre aux voyageurs d’accéder aux trains de plain-pied.

Un projet qui s'inscrit dans un objectif global

Selon le communiqué, la nouvelle infrastructure d’Avry-Matran représente la première étape du développement ferroviaire nécessaire à la future desserte, au quart d’heure dans ce secteur, planifiée pour 2028 sous réserve des procédures d’approbation fédérales. Elle doit accompagner l'essor économique et démographique régional.

Le nouveau projet des CFF pourrait demander un terminal spécial

Dans l'immédiat, la halte sera desservie dès le changement d’horaire de dimanche par les lignes S40 et S41 du RER Fribourg/Freiburg, soit deux trains par heure et par sens, en remplacement de la gare de Rosé. Celle-ci sera fermée en raison de sa vétusté et de sa non-conformité à la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand).

Une gare pensée pour sa facilité d'accès

Un train supplémentaire le matin et en fin d’après-midi reliant Bulle et Fribourg fera également un arrêt à Avry/Matran, a précisé sur place l'ancienne régie fédérale. L’offre de bus de la région sera remaniée par ailleurs pour assurer les correspondances avec les trains des lignes S40 et S41.

CFF: tout ce qui va changer dans les horaires dès le 14 décembre

Au nord des voies, la halte inaugurée jeudi est reliée directement au cycle d’orientation par un nouveau chemin de mobilité douce, qui fait partie intégrante de la TransAgglo. Au sud, un autre accès de mobilité douce, muni d’un abri à vélos, assure la connexion avec la commune de Matran. (sda/ats)

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture
1 / 24
Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Pour Marie s’infiltre, les trains CFF «arrivent à l’heure»
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Fin du cheat code militaire pour 700 doubles nationaux suisses par an
La Suisse veut désormais reconnaître uniquement les services militaires étrangers équivalents, un changement destiné à limiter les pertes d’effectifs dans l’armée.
Les doubles nationaux doivent moins facilement pouvoir contourner les obligations militaires suisses. Le National a adopté mercredi, dans une version amendée, une motion du Conseil des Etats en ce sens. Ce dernier devra se prononcer à nouveau.
L’article