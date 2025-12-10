Les CFF renforcent l’offre romande en 2026 Image: watson/dr

CFF: tout ce qui va changer dans les horaires dès le 14 décembre

Le changement d’horaire des CFF rebat les cartes du réseau romand, avec de nouvelles liaisons, des trains de nuit et un renforcement inédit du trafic régional.

Plus de «Suisse»

Le changement d'horaire des CFF, qui aura lieu le 14 décembre, apportera notamment des améliorations de l’offre pour les Romands dans les liaisons avec le Nord-Ouest de la Suisse grâce au retour de la liaison directe entre Bâle et Lausanne. Des améliorations sont aussi prévues sur le RER Vaud, le Léman Express ainsi que dans le Jura.

Les travaux de construction d’une double voie entre Grellingen et Duggingen (BL) se sont achevés en septembre dernier. Cela permet le retour de la liaison directe entre Bâle et Lausanne ainsi que l'introduction d'une cadence semi-horaire entre Bienne, Delémont et Bâle, indiquent mercredi les CFF.

Les trains IR95 Brigue-Genève-Aéroport s'arrêteront désormais à Renens (VD), ce qui améliorera les correspondances entre le Pied-du-Jura et Morges-Nyon et réduira significativement les temps d'attente à Renens, ajoutent les CFF. Une correspondance systématique sur le même quai sera désormais assurée à Renens une fois par heure en semaine dans chaque sens pour les voyageurs entre le Pied-du-Jura et Genève.

Trafic régional

Le RER Vaud

En trafic régional, sur le RER Vaud, les lignes R1 et R2 Grandson–Lausanne–Cully seront prolongées jusqu’à Bex, avec des trains à deux étages. Les lignes R3 et R4 Vallorbe/Le Brassus–Le Day–Lausanne circuleront jusqu’à Vevey au lieu de Bex, ce qui permet d’augmenter la capacité entre Lausanne et Vevey, et jusqu’à Bex.

Le Léman Express

Le Léman Express sera lui étoffé d'une nouvelle ligne (L7) qui renforcera la desserte des gares entre Annemasse et Lancy-Pont-Rouge, matin et soir. L'offre nocturne 24h/24 du Léman Express sera prolongée jusqu'à Annemasse aussi en semaine.

Réseau Express Régional jurassien

Dans le Jura, la première étape du Réseau Express Régional jurassien prend forme. Elle prévoit une liaison horaire entre Delémont et Delle, ainsi qu’entre Delémont et Bonfol, complétée par une liaison chaque heure entre Porrentruy et Delle, ainsi qu’entre Porrentruy et Bonfol. Il sera donc possible de voyager entre Bonfol et Delémont sans changement une fois par heure.

Région fribourgeoise

Dans le canton de Fribourg, la gare de Rosé sera définitivement fermée en raison de sa vétusté. A la place, la nouvelle gare d'Avry-Matran sera desservie par les lignes S40 et S41.

Trains de nuits et internationaux

Le changement d'horaire coïncidera également avec l'introduction de trains durant la nuit en direction des aéroports de Zurich et Genève les vendredis et samedis soirs.

Trois liaisons sont prévues en Suisse romande, avec des départs à partir:

De Sion (02h20).

De Bienne (02h21).

De Fribourg (02h26).

Elles permettront aux voyageuses et voyageurs d’accéder facilement aux premiers vols (entre 6h et 8h) au départ de l’aéroport de Cointrin. Outre-Sarine, un aller-retour nocturne est prévu sur la ligne Winterthour-Zurich-Berne.

Au niveau de l'offre de loisirs, le «Verbier Express» doublera son offre hivernale. Deux trains par jour et par sens relieront l’arc lémanique et Le Châble (VS) les week-ends et jours fériés. L'offre sera également proposée pour la saison estivale entre mi-juin et mi-septembre.

Au niveau international, la relation Lausanne-Marseille sera reconduite en 2026 avec un train quotidien entre le 27 juin et le 16 août 2026. La circulation de ce train sera élargie du printemps à l’automne (avril à novembre), du jeudi au lundi.

Deux trains supplémentaires seront mis en service entre Zurich et la gare centrale de Milan et, pour la première fois, des trains circuleront sans changement entre Brigue (VS) et l'Allemagne.

Travaux en 2026 aussi

Les travaux de maintien des installations ferroviaires se poursuivront en 2026, notamment en Suisse romande. Ils nécessiteront des mesures particulières, avertissent les CFF. La majorité de ces travaux n’auront toutefois aucun impact sur le trafic. (sda/ats)