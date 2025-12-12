bien ensoleillé
Le Tiktokeur Largebaj halluciné par une Coop Pronto suisse

«Ça m'a retourné le cerveau»: un Américain halluciné par Coop Pronto

Un influenceur américain n'en est pas revenu de sa visite d'une station-service suisse.
12.12.2025, 13:4712.12.2025, 13:47

Parfois, on voyage dans un pays étranger et on se retrouve totalement émerveillé par quelque chose de complètement banal. Pour le Tiktokeur américain Baj, en Suisse, ce sont… les magasins de stations-service.

Sur son compte «largebaj», il a récemment posté une vidéo tournée dans une Coop Pronto argovienne. Dans cette vidéo, l’Américain s’extasie du choix de produits, et de la présence de légumes et fruits frais, d’origine locale. «Ça m’a totalement retourné le cerveau», raconte-t-il à ses plus de 700 000 abonnées et abonnés.

«Imaginez si on avait ça en Amérique! […] Plus personne ne serait gros!»
Finalement, le Tiktokeur s’est offert des sushis et du blanc de poulet. La vidéo est devenue virale: en deux jours, elle a atteint près de 750 000 vues.

«Je me suis mise à pleurer»: ces vidéos manipulent notre nostalgie

Les réactions dans les commentaires sont très variées. Certaines personnes se disent choquées que ce ne soit pas la norme aux Etats-Unis. D’autres, au contraire, se moquent allègrement des prix suisses, réputés très élevés:

«Ça fera 1200 dollars», ironise un commentaire.Image: tiktok / largebaj

Même Coop Pronto a réagi sur TikTok. Dans un commentaire — qui a désormais récolté plus de 11 000 likes — l’entreprise s'est fendue d'un «Thanks for the visit! ✨».

Mais le Tiktokeur n'est pas seul à se laisser surprendre par la Suisse. Tout récemment encore, Felix Lobrecht, un podcasteur et humoriste allemand, avait lui aussi encensé les stations-service suisses, comme l’avait rapporté 20 Minuten.

Der &amp;quot;Slammer&amp;quot; Felix Lobrecht steht am 04.06.2017 beim «Best of Poetry Slam» auf der Stadtparkbühne in Hamburg und trägt seinen Text vor. (KEYSTONE/DPA/A4358/_Georg Wendt)
L'Allemand Felix Lobrecht est aussi fan des stations-service suisses.Image: DPA

En novembre, alors qu’il était en Suisse pour une tournée, il partageait sur Instagram une halte dans une station du canton de Glaris:

«Comparez-la à ces taudis immondes et insalubres qu'on appelle aires de repos en Allemagne, c'est la honte!»

