Cette appli suisse peut éviter les amendes de parking

Un jeune Romand de 24 ans ne souhaitait plus recevoir d'amende de stationnement et à une idée qui est devenue une application: Disque bleu.

Plus de «Suisse»

Après avoir oublié de déplacer sa voiture en zone bleue, un jeune informaticien récemment installé à Saint-Imier (BE) a développé une application qui avertit les automobilistes avant la fin de leur temps de stationnement, raconte le Journal du Jura.

Bruno Paiva, 24 ans, venait de quitter La Chaux-de-Fonds (NE) pour Saint-Imier (BE) lorsqu'il s'est fait piéger. «Je n’avais pas l’habitude de toutes ces zones bleues, qui sont très présentes dans la région. Peu de temps après mon arrivée, je me suis fait amender car j’avais oublié de déplacer ma voiture.»

Plutôt que de simplement digérer les 40 francs de contravention, l'informaticien a décidé de créer «Disque Bleu». Lancée en février, son application permettait d'abord d'activer un compte à rebours au moment de se garer pour recevoir une alerte 5, 10 ou 15 minutes avant l'échéance. Mais, depuis son lancement, l'application s'est enrichie de plusieurs fonctions:

«En activant la localisation, on peut retrouver l’emplacement exact où l’on a garé notre véhicule. De plus, une carte permet de voir où se situent les places en zones bleues autour de nous. Il s’agit d’une appli 'tout en un' pour tout ce qui touche aux places bleues». Bruno Paiva au Journal du Jura

Le service fonctionne dans toute la Suisse ainsi qu'en France et en Allemagne.

Le jeune mordu d'informatique affirme avoir consacré environ un mois au développement de l'application. Une partie du travail aurait consisté à vérifier ce qu'il était possible de proposer légalement. Car «Disque Bleu» ne permet évidemment pas de contourner les règles de stationnement. Surtout, l'application ne remplace pas le disque bleu physique, qui doit toujours être placé de manière visible dans la voiture. «C’est simplement une façon agréable et ludique de ne pas oublier» de déplacer son véhicule, souligne le développeur au quotidien romand.

En activant la localisation, l'appli permet de retrouver l'endroit où le véhicule a été garé. Une carte indique également les places en zone bleue situées à proximité. Image: montage watson

Après quelques mois, l'application revendique 750 utilisateurs, bien plus que ce qu'espérait son créateur. «Je m’étais dit que s’il y avait une dizaine de personnes, ce serait déjà pas mal», confie-t-il à nos confrères.

L'application coûte un franc, payé une seule fois. Un tarif que Bruno Paiva compare volontiers aux 40 francs qui ont déclenché toute l'histoire: «On paie une fois, on est quitte de se faire amender 40 francs et tout le monde est content.» (hun)