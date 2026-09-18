Pourquoi de nombreux automates CFF n’acceptent plus le cash

Les distributeurs de billets se font rares dans les gares suisses. En dix ans, les CFF en ont supprimé 434 sur 1453 qu'ils exploitaient, soit près d'un appareil sur trois. Et un autre changement attend désormais les voyageurs: sur de nombreuses machines encore en service, les CFF désactivent le paiement en espèces.



Plus de «Suisse»

Au cours des dix dernières années, les CFF ont considérablement réduit leur parc de distributeurs de billets. Il n'en reste aujourd’hui qu'un peu plus de 1000 dans toute la Suisse. Et un changement de taille touche désormais ces appareils: comme le rapporte le magazine de consommateurs alémanique K-Tipp, le paiement en espèces est désactivé sur nombre d’entre eux. Des affichettes sont déjà apposées sur plusieurs automates, indiquant qu’ils ont été «temporairement convertis au paiement sans espèces».



En cause, des actes de vandalisme, selon les CFF. Au Blick, une porte-parole explique:

«Nous constatons actuellement une recrudescence des effractions sur les distributeurs de billets»

Plusieurs appareils auraient été si fortement endommagés qu’ils ont dû être remplacés. Sur d’autres, l’acceptation des espèces a été «désactivée à titre préventif», précise la porte-parole.

Pour l’heure, les CFF ne communiquent pas de chiffres plus précis sur les dégâts ni sur les emplacements des automates qui n’acceptent plus les espèces. On ignore également sur quels appareils il sera à nouveau possible de payer en liquide par la suite. Seule l’entreprise de transports Aare Seeland Mobil a indiqué vouloir lever cette restriction dès le 1er octobre. Elle avait bloqué les paiements en espèces «en concertation avec les CFF», a-t-elle indiqué à K-Tipp.

Les personnes qui souhaitent malgré tout payer en espèces peuvent actuellement se procurer dans un centre de voyages CFF une carte prépayée transmissible et la recharger avec de l’argent liquide, signale la porte-parole des CFF au Blick.

A long terme, il ne sera de toute façon plus possible de payer en espèces à ce type d’automates en Suisse. D’ici 2035 au plus tard, Alliance Swisspass, l’organisation faîtière de la branche des transports publics, prévoit, selon K-Tipp, une «distribution sans infrastructure», dans laquelle les billets CFF ne pourront plus être achetés qu’avec un smartphone. La Confédération n’est toutefois pas d’accord avec ces projets: à la mi-juillet, elle a demandé au secteur des transports publics de continuer à garantir la possibilité d’acheter des billets de manière analogique et anonyme. (dab/trad. hun)